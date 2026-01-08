De Olympische Winterspelen staan voor de deur en dus gaat er heel veel aandacht uit naar de schaatssport. En daar gebeurde een hoop. Niet alleen op het ijs, maar ook daarbuiten. Zo was er het drama met Joy Beune op de 1500 meter en de daaropvolgende reactie van haar vriend Kjeld Nuis, die baalde van de deceptie van zijn vriendin. Zulke zaken tussen schaatskoppels kunnen een risico zijn op de Spelen.

Naomi van As en Ellen Hoog bespreken in hun Sportnieuws.nl-podcast de stelling schaatskoppels op de Olympische Spelen brengen gevaar met zich mee. Tijdens het olympisch kwalificatietoernooi was er één incident rondom een koppel dat voor de nodige gespreksstof zorgde.

Kjeld Nuis boos na drama Joy Beune

Wereldkampioene Joy Beune liep plaatsing op de 1500 meter mis, waarna haar vriend Kjeld Nuis nadat hij wel een ticket op de 1000 meter bemachtigde een boos interview gaf. Hij vond het zeer rot voor haar dat ze de Spelen misliep en hekelde emotioneel de regels rondom het OKT. "Hij moest meteen daarna de duizend rijden en dan vind ik het toch knap dat hoe professioneel ze dan zijn. Hij was helemaal ontdaan dat zij het niet had gered", vindt voormalig tophockeyster Van As.

Zij concludeert dus dat het koppel Beune en Nuis wel met elkaars teleurstellingen kan omgaan als ze op het ijs staan, maar dat het maar de vraag is of alle stelletjes dat kunnen. Van As: "Het kan natuurlijk ook nét de verkeerde kant op vallen, dat je dus heel erg afgeleid bent."

Schaatskoppel in een team

Maar, vraagt Hoog zich af, wat zou er dan op de Spelen kunnen gebeuren waardoor het wel fout gaat tussen twee verliefde schaatsers? "Nou, dat Joep (Wennemars, red.) misschien niet goed schaatst en dat Suzanne (Schulting, red.) de dag erna moet, weet ik veel", zo roept Van As. Hoog haakt daarop in met een opmerkelijke opinie: "Ik denk eerder dat je als coach zijnde een schaatskoppel in je team wilt hebben."

Even later legt ze ook uit waarom. "Ze kunnen het beste in elkaar naar boven halen, dat zie je nu aan Joep en Suzanne. Maar als er ook maar even iets van gezeik is en dat komt naar buiten rond of tijdens de Spelen, dan ben je alleen maar brandjes aan het blussen waar je geen zin in hebt."

Luister de podcast

Ellen Hoog en Naomi van As bespreken speciaal voor Sportnieuws.nl elke maandag de sportweek in hun podcast. In deze aflevering natuurlijk aandacht voor de relletjes op het OKT schaatsen én het WK darts. En ook het 'doodenge' optreden van Mathieu van der Poel komt voorbij. Beluister de podcast hieronder of via je favoriete podcastapp.