Joep Wennemars sprak zich na het OKT nogal kritisch uit over zijn schaatscollega Kjeld Nuis. Dat zagen ook ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As. Zij mengen zich in de discussie over aanwijsplekken en denken dat de rivaliteit tussen de twee toppers 'nog een staartje krijgt'.

Nuis uitte zijn frustratie over het kwalificatiesysteem voor de Olympische Spelen nadat zijn vriendin Joy Beune zich niet wist te plaatsen op de 1500 meter. Hij pleitte voor aanwijsplekken voor de schaatsers die zich al hebben bewezen op het ijs. Nadat Wennemars zich wél plaatste voor de 1500 meter, ten koste van Nuis, uitte de schaatser van Team Essent kritiek op de felle woorden van Nuis. Wennemars vond dat zijn concurrent eerder aan de bel had moeten trekken als hij verandering had gewild.

"Die discussie is natuurlijk weer opgelaaid", zegt Van As erover in de Sportnieuws.nl-podcast EN door. "Hij was helemaal niet blij omdat zijn vriendin, Joy Beune, eigenlijk op het moment suprême niet schaatste zoals ze moest schaatsen. En hij vindt: als je het het hele jaar al laat zien, moet je gewoon aangewezen worden. Daar ben ik het eigenlijk wel mee eens."

"Alleen Kjeld is dan, op dít moment, heel kritisch. Terwijl Wennemars in zijn interview, na de 1500 meter zegt: dat is te laat. Je moet dit al twee jaar geleden doen, of om het nog ruimer te nemen, vier jaar geleden. Ga dán de discussie aan, schuif aan bij atletenvergaderingen, laat je horen, kom op voor je medeschaatsers. Je weet wat het plan is, je weet wat de gedachten zijn en hoe ze het gaan doen", aldus de tweevoudig olympisch kampioene. "Ja, maar niet nu, tijdens het OKT terwijl er een dag later nog geschaatst moet worden", voegt Hoog toe. "Dat heeft helemaal geen zin."

'De messen zijn geslepen'

"Dan ben ik het met Joep eens, dat had echt twee jaar geleden al op tafel moeten liggen", vervolgt Hoog. "Ja het is een beetje laat", zegt Van As. "Maar het wordt wel spannend want het is een beetje een relletje tussen die twee. Nou, relletje is misschien wel overdreven, maar de messen zijn geslepen."

"De vraag is natuurlijk: maak je iemand dan sterker?" Nuis zal nu getergd zijn om Wennemars te verslaan. Hoog vond het ook wel opvallend dat de 'timide' Wennemars zich opeens zo duidelijk uitsprak over zijn concurrent. "Bam, als een waterval kwam alle frustratie eruit" "Dat is ook wel logisch", vindt Van As. "Als je goed presteert dan voel je de ruimte en het zelfvertrouwen omdat te doen."

'Dit verhaal krijgt nog wel een staartje'

"En hij heeft zich gewoon op drie afstanden geplaatst", aldus Hoog. "Dit verhaal krijgt nog wel een staartje." Nuis en Wennemars strijden tijdens de Winterspelen van Milaan tegen elkaar op de 1000 en 1500 meter. De schaatser van Team Reggeborgh kreeg alsnog een plek op die laatste afstand vanwege het afvallen van Tim Prins. Wennemars komt ook nog in actie op de 500 meter.

Luister de podcast

Ellen Hoog en Naomi van As bespreken speciaal voor Sportnieuws.nl elke maandag de sportweek in hun podcast. In deze aflevering natuurlijk aandacht voor de relletjes op het OKT schaatsen én het WK darts. En ook het 'doodenge' optreden van Mathieu van der Poel komt voorbij. Beluister de podcast hieronder of via je favoriete podcastapp.