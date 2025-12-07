Topschaatsster Jutta Leerdam werd vorige week door een automobilist van de weg gereden en het was daardoor de vraag hoe ze voor de dag zou komen bij de World Cup in Heerenveen. Daar werd duidelijk dat het met haar veerkracht wel goed zit, want de topschaatsster won de 1000 meter en pakte ook nog zilver op de 500 meter. Schaatsicoon Marianne Timmer denkt dat het een geslaagd weekend was voor Leerdam.

Leerdam liet haar fans een week geleden enorm schrikken toen ze op haar socials deelde dat ze van de weg was gereden. De boosdoener was een automobilist die tijdens het rijden op zijn telefoon zat. Leerdam hield er een snee en de nodige schaafwonden aan over en die waren ook dit weekend nog zichtbaar, maar haar prestaties leden er niet onder.

"Ik denk dat het voor haar wel heel lekker is dat ze zo heeft gereden", vertelt Timmer in de videopodcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud. "Je krijgt gewoon een megaklap. Daar schrik je enorm van en dan heb je meteen zoiets van: wat is de schade? Ga ik hier iets aan overhouden? Gelukkig is dat niet het geval, maar het kan ook heel anders aflopen."

'Er zit een goede kop op'

De drievoudig olympisch kampioene denkt dat Leerdam vertrouwen heeft getankt in Thialf. Ze won vrijdag op de 1000 meter, haar favoriete afstand, goud door olympisch kampioene Miho Takagi en landgenote Femke Kok te verslaan. Op zondag liet ze zien dat het met de snelheid wel goed zit door voor de tweede keer op rij als tweede achter Kok te eindigen op de 500 meter.

Zelf vertelde Leerdam na afloop van het weekend dat ze maar weer eens bewezen heeft dat ze veel veerkracht heeft en Timmer komt na de World Cup in Heerenveen tot een soortgelijke conclusie: "Je schrikt gewoon enorm als je zo'n ongeluk krijgt. Er zit een goede kop op."

World Cup Hamar

Leerdam staat normaal gesproken ook volgende week bij de World Cup in Hamar aan de start, maar er is ook nog de kans dat ze die overslaat. Dat zal voornamelijk afhangen of ze nodig is om in Noorwegen een steentje bij te dragen aan de missie van schaatsbond KNSB om het maximale aantal startbewijzen voor de Winterspelen binnen te slepen. Daarvoor is het van belang dat er veel Nederlanders in de top van de klassementen staan.

De vrouwen hebben het echter in de breedte dusdanig goed gedaan dat dat nauwelijks meer fout kan gaan. Dat geeft aan een aantal toppers mogelijk de kans om de World Cup in Hamar over te slaan en zich zo goed mogelijk voor te bereiden op het OKT (Olympisch Kwalificatietoernooi) later deze maand.

📱 Download nu de Sportnieuws.nl App, zo ben je altijd als eerste op de hoogte en mis je niets uit de sportwereld.

🔔 Volg ons via Google Discover, zo krijg je direct de verhalen naar jouw persoonlijke voorkeuren te zien.

Sportnieuws.nl Dromen van Goud

Marianne Timmer laat in Dromen van Goud haar licht schijnen op alles wat er gebeurde tijdens de World Cup in Heerenveen. De nieuwe aflevering is maandag vanaf 06.00 uur te beluisteren via je favoriete podcastapp.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.