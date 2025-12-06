Schaatsgrootheid Jutta Leerdam beleefde een betoverende avond vrijdag in schaatstempel Thialf. Een week nadat ze was aangereden knalde ze soeverein naar de overwinning op de 1000 meter. Ook werd ze flink aangemoedigd, wat Leerdam flink ontroerde.

Leerdam werd een week geleden met haar fiets van de weg gereden door een onoplettende automobilist. Ze ging over haar stuur over de kop. Leerdam kreeg vijf hechtingen in een wond op haar kin en heeft schaafwonden op haar linkerarm en schouder. Desondanks richtte Leerdam zich knap op.

Op haar favoriete afstand bleef ze olympisch kampioene Miho Takagi en landgenote Femke Kok voor. Leerdam klokte uiteindelijk 1.14,16. "Je kunt jezelf zielig vinden, dat heb je zelf in de hand. Je kunt ermee omgaan zoals je zelf wilt. Je kunt ook heel positief zijn en dan valt het best mee. Ik denk dat dat een goede les is, al heb ik die situaties liever helemaal niet", reageerde ze na afloop.

Leerdam blij met steun

In Thialf werd Leerdam gesteund door haar ouders en haar zusje Beaudine. Maar er waren ook veel fans die bordjes bij zich hadden met aanmoedigingen voor de schaatstopper. Beelden daarvan deelde ze op haar Instagram, waar ze ook een wijze tekst deelde. 'Soms vallen we plat op ons gezicht, staan we terug op, richten ons opnieuw op en presteren', schreef Leerdam, die verzot was met het goud.

'Iedereen heel erg bedankt voor de steun', ging Leerdam verder. Op haar verhaal van Instagram deelde ze een foto van fans die een bordje omhoog hielden met de tekst 'Jutta gaat voor goud!'. 'Zag gisteren zoveel bordjes, heel erg bedankt allemaal voor de steun', zette Leerdam erbij met een lichtblauw hartje en een poppetje met betraande ogen.

Zondag pas weer in actie

Zondag wordt Leerdam opnieuw in Thialf verwacht. Dan staat de eerste en enige 500 meter van het schaatsweekeinde op het programma.

