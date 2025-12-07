Jutta Leerdam is niet snel klein te krijgen, dat bewees de Nederlandse topschaatsster afgelopen week wel. Ze werd tijdens een training aangereden door een onoplettende automobilist, maar stond toch lichtgehavend aan de start van de World Cup in Heerenveen. Daar boekte ze knappe resultaten, zeker gezien de omstandigheden. Na haar tweede plek op de 500 meter onthult ze het ongeluk in haar voordeel te gebruiken.

Leerdam moest, zoals vaker dit seizoen, haar meerdere wel erkennen in Femke Kok op de 500 meter in Thialf. Maar ze was desondanks meer dan tevreden. Eurosport vroeg haar naar haar veerkrachtigheid, die ze tentoon kon spreiden op het ijs na de aanrijding. "Dat het goed zit, wist ik al wel. Maar ik bewijs het toch wel elke keer nadat er iets gebeurt. Ik kan mezelf best wel goed herpakken. ik denk dat ik mentaal echt heel sterk ben. En ik denk dat het ergens misschien zo moet zijn dat ik mezelf test."

'Een soort mentale oefening'

Ze ziet het dan ook als een geluk bij een ongeluk dat ze zoiets heeft moeten meemaken. En vooral de timing ervan, zo vlak voor een belangrijke wedstrijd. "Dat je er dan ook kan staan op het moment dat alle druk op je staat en er dit soort dingen gebeuren, zoals op de Olympische Spelen. Dan is het misschien een soort mentale oefening dat je je heel snel over dingen heen kan zetten en gewoon weer door kan gaan en op het positieve kan focussen. Ik denk ik dat het elke keer bewijs, naar mezelf voornamelijk."

Supportive familie

Het helpt haar dat ze veel hulp en steun krijgt van haar familie. "Die leeft altijd mee, die zijn er altijd en ik heb echt geluk met de leukste familie ooit. Ze zijn super 'supportive' en ze zijn er gewoon altijd voor mij. Of het nou wel goed gaat of niet, dus ik waardeer ze echt enorm." Nu de resultaten op het ijs bewijzen dat ze niet hoeft te vrezen voor haar topvorm, kan haar blik op de laatste World Cup in Hamar volgend weekend en het daaropvolgende OKT eind december.

Hamar overslaan richting OKT?

Omdat de Nederlandse vrouwen al zo goed als zeker zijn van het binnenhalen van de tickets voor de Olympische Spelen voor TeamNL, zou het kunnen dat sommige namen de World Cup in Hamar overslaan. Hoewel Leerdam daar nog niks over zegt, spreekt ze wel over haar vorm richting het OKT. "Ik hou mezelf rustig, want er zijn nog veel wedstrijden. Dit is een supergoed teken. Als het er echt om gaat, zoals met het OKT, kan ik mezelf best wel veel druk op leggen. Daar ga ik altijd een stuk harder van en nu gaat het zelfs in de World Cups al heel goed."