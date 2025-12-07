Een week geleden werd Jutta Leerdam nog van haar fiets gereden, maar dat weerhield haar er niet van om vrijdag goud te pakken op de 1000 meter bij de World Cup schaatsen in Thialf. Dat zorgde voor tranen bij Pam Stepnick, Leerdams schoonmoeder.

Leerdam finishte vrijdag met een tijd van 1.14.17 op de 1.000 meter. Ze hield daarmee haar rivale Miho Takagi 0,12 seconden achter zich, terwijl de Japanse op de Olympische Winterspelen van 2022 nog sneller was dan Leerdam en goud pakte.

Het was Leerdams tweede winst op de 1.000 meter van dit seizoen. Nog geen week geleden werd Leerdam, tussen de World Cups door, van haar fiets gereden door een automobilist die volgens haar met zijn telefoon bezig was tijdens het rijden. Daar hield ze een aantal schaafwonden aan over, maar die weerhielden haar er niet van wederom ongenaakbaar te zijn op haar favoriete afstand.

'Maakt me aan het huilen'

Leerdams verloofde Jake Paul bekeek de race juichend vanaf de andere kant van de wereld via zijn televisie, maar ook zijn moeder zag Leerdam wederom goud behalen. Dat zorgde voor tranen bij Stepnick. Op Instagram deelde zij een schermafbeelding van de video waar op Leerdams gouden race te zien is. De schermafbeelding was gemaakt van een story van Leerdams moeder Monique, die de video in haar verhaal op Instagram had gedeeld.

'Het maakt mij aan het huilen van vreugde voor deze kampioen! Welverdiend', schreef Stepnick bij de video. Ook na haar gouden plak in Salt Lake City zorgde Leerdam voor tranen bij haar schoonmoeder. Ze herplaatste toen een video van de juichende Jake Paul in haar verhaal op Instagram. 'Aan het huilen terwijl ik dit zie', schreef ze daar bij. Zondag komt Leerdam opnieuw in actie. Op de 500 meter neemt ze het tijdens de slotrit op tegen wereldkampioene Femke Kok in een Nederlands duel.

