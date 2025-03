Goud voor Joep Wennemars is voor succescoach Jac Orie extra speciaal: 'Dat vind ik eigenlijk wel bijzonder'

Het was niet alleen voor Joep Wennemars, die in Hamar zijn eerste wereldtitel op de 1000 meter veroverde, een bijzonder weekend. Ook voor zijn schaatscoach, Jac Orie bij Team Essent, was de prestatie van Wennemars om een speciale reden bijzonder, zo vertelt hij aan Sportnieuws.nl.

Orie: "Dat was natuurlijk ontzettend leuk. Het was een hele bijzondere rit, want hij heeft dit jaar al meerdere keren laten zien, net als op het NK, dat hij hartstikke goed is. En nu weet hij het er helemaal uit te persen, dat was wel knap van hem. Hele knappe rit."

Erben Wennemars kijkt terug op 'emotionele dag' met gouden zoon Joep: 'Dan gebeuren er een heleboel rare dingen' Erben Wennemars keek zondag nog een keer vol trots terug op de gouden prestatie van zijn zoon een dag eerder bij de WK afstanden in Hamar. Joep Wennemars greep zaterdag namelijk verrassend het goud op de 1000 meter en trad daarmee in de voetsporen van zijn vader. "Een prachtige dag", aldus Erben Wennemars.

Een mijlpaal voor de schaatscoach

De prestatie van Joep Wennemars is ook om een andere reden bijzonder voor de schaatscoach, zo legt hij uit: "Wat ik ook echt wel leuk vind, is dat ik 21 jaar geleden zijn vader [Erben Wennemars, red.] naar zijn eerste wereldtitel heb geholpen als trainer, en nu Joep ook. Dat vind ik eigenlijk wel bijzonder."

Trotse vader

Niet alleen de schaatscoach, maar ook pa Wennemars is enorm trots op de prestatie van zijn zoon Joep. Het lukte hem zaterdag niet om zijn tranen te bedwingen toen zijn zoon hem, helemaal door het dolle heen, in de armen sloeg. Ook daarna, toen hij aanschoof bij de NOS, liet hij zijn emotie de vrije loop, waardoor hij nauwelijks woorden kon uitbrengen.

Zondag, toen hij wat was bijgekomen, reageerde hij opnieuw op de prestatie van zijn zoon in de schaatsuitzending van de NOS: "Als je dan een keer wint, en je wint voor het eerst en dan meteen het wereldkampioenschap, dan gebeuren er een heleboel rare dingen om je heen, en dat hebben we gisteren wel kunnen zien," zei hij, nog steeds zichtbaar geroerd.

