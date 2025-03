Marijke Groenewoud vult portemonnee met goud op laatste afstand op WK: dit is haar totale prijzengeld

Kjeld Nuis is de lefgozer van het schaatsen. De in 1989 geboren Leidenaar meldde zich rond 2010 aan de schaatstop en is daar sindsdien niet meer uit verdwenen. Met zijn branie, woelige liefdesleven en vooral ook indrukwekkende prestaties is hij al jaren hét gezicht van de Nederlandse schaatssport. Nuis gaat tegenwoordig met Joy Beune, een topschaatsster op de middenlange afstand.