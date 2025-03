Erben Wennemars kijkt terug op 'emotionele dag' met gouden zoon Joep: 'Dan gebeuren er een heleboel rare dingen'

Erben Wennemars keek zondag nog een keer vol trots terug op de gouden prestatie van zijn zoon een dag eerder bij de WK afstanden in Hamar. Joep Wennemars greep zaterdag namelijk verrassend het goud op de 1000 meter en trad daarmee in de voetsporen van zijn vader. "Een prachtige dag", aldus Erben Wennemars.

"Met mij gaat het goed en met Joep ook. Hij is erg blij volgens mij. Het was gewoon een prachtige dag en een prachtige rit," vervolgt de trotse vader zondag wanneer hem in de live-uitzending van de NOS gevraagd wordt hoe het met hem gaat. Een terechte vraag, want zaterdag had hij door de emoties moeite om onder woorden te brengen hoe hij zich voelde na de sensationele overwinning van zijn zoon.

'Heleboel rare dingen'

"Als je dan een keer wint en je wint voor het eerst en dan win je meteen het wereldkampioenschap, dan gebeuren er een heleboel rare dingen om je heen en dat hebben we gisteren wel kunnen zien," licht vader Wennemars verder toe.

Met het goud volgt zoon Joep in de voetsporen van zijn vader, die in 2003 en 2004 wereldkampioen werd op de 1000 meter. Pa Wennemars heeft zijn zoon niet specifiek voorbereid op het winnen van een grote prijs, zo vertelt hij: "Maar hij is natuurlijk opgegroeid met schaatsen en topsport, dus hij is wel bij heel veel van dit soort gelegenheden geweest. Hij heeft er veel gezien, maar dat ging altijd over anderen, en nu staat hij zelf in het middelpunt van de belangstelling."

Schaatsicoon Ireen Wüst is samen met Wennemars senior als analist aanwezig in Hamar. Ook zij heeft Wennemars junior van dichtbij meegemaakt toen hij een opkomend schaatser was: "Hij is zelfs met mij, ook al is dat raar om nu te zeggen, als luxeknecht mee geweest op trainingskamp richting de Spelen van Beijing," vertelt de schaatslegende, die in Beijing deelnam aan haar laatste Olympische Spelen. "Wat gisteren gebeurde, was echt ongelooflijk," voegt ze er nog aan toe.

