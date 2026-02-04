De Olympische Spelen gaan komend weekend van start en de Nederlandse schaatsers hopen grote successen te behalen. Toch is de concurrentie, zeker bij de mannen, erg groot. Ex-topschaatsster Marianne Timmer waarschuwt voor een aantal buitenlandse toppers.

Zo moeten Stijn van de Bunt, Chris Huizinga en Marcel Bosker oppassen voor de internationale concurrentie. Er zijn ontzettend veel kanshebbers op een medaille. Metodej Jilek (Tsjechië), Casey Dawson (Verenigde Staten), Davide Ghiotto (Italië), Timothy Loubineaud (Frankrijk) en Sander Eitrem (Noorwegen) zullen allemaal hun uiterste best doen op de 5000 meter.

Eitrem maakte bij de World Cup in Inzell nog indruk met een wereldrecord. Hij reed als eerste schaatser ooit onder de 6 minuten. Volgens Timmer is hij dan ook de te kloppen man in Milaan. "Ja dat denk ik wel. Als je onder de 6 minuten rijdt... Dat geeft natuurlijk wel enorme vleugels", zegt ze in de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud. "Dat is best wel een gat ook, met de rest."

Stuivertje wisselen

Loubineaud reed in november nog 6:00.23. Maar zijn toenmalige record werd gereden op een hooglandbaan en is dus alweer afgepakt. "Het is heel veel stuivertje wisselen. Dan hebben we onze Van de Bunt natuurlijk en we hebben Ghiotto nog die ook gek uit de hoek kan komen. Ik denk ook dat het van de omstandigheden af gaat hangen."

IJs in Milaan

Veel schaatsers hebben inmiddels al hun eerste meters gemaakt op het ijs, dat goed aanvoelt. "Ik denk dat daar best wel veel vanaf hangt. Dus ik ben heel erg benieuwd. Als ik kijk naar Turijn destijds, dat was ook gewoon een hal waar even een ijsbaan in gelegd was. Dat was wel een beetje vergelijkbaar met hoe Thialf toen was."

"Thialf is nu natuurlijk een stuk versneld na die verbouwing. Dus het hoeft niet mega zwaar ijs te zijn. Maar goed, dat gaan we volgende week zien." Sebas Diniz, vergeleek het ijs al met dat in Hamar "Het heeft veel grip", zei hij na zijn eerste rondjes in Milaan.

Extra trots in eigen land

Ghiotto heeft nog een ander voordeel: hij schaatst in eigen land. "Dat doet wat extra's. Als je kijkt naar de World Cup in Polen, daar waren de Polen allemaal heel goed. Dus dat doet iets extra's. Blijkbaar is er toch een extra trots die vrijkomt. Dus dat is voor die Italianen natuurlijk fantastisch als dat in eigen land gaat lukken."

"Het wordt hartistikke spannend. en elke week is anders. Het gaat om de laatste finesses of het goed gaat vallen", besluit Timmer enthousiast. "Dat wordt echt gaaf. Er gaat nog van alles gebeuren. We gaan nog veel meemaken daar."

