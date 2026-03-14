In schaatspaleis Thialf wordt dit weekend het jeugdtoernooi Viking Race gehouden en een van de blikvangers is het megatalent Bjarne den Besten (15). Hij geldt al een paar jaar als topper in spe en maakte die reputatie waar.

De Viking Race geldt als het grootste internationale schaatstoernooi voor jeugd in Europa. De schaatsbond ISU organiseert World Cups voor junioren, maar bij de Viking Race kunnen ook al wat jongere schaatsers eens een keer een internationale race rijden. Bij de Viking Race zijn schaatsers van 11 tot en met 16 jaar welkom, die worden onderverdeeld in leeftijdscategorieën.

Bjarne den Besten

Den Besten deed zaterdag mee bij de 500 meter en 1000 meter in de categorie 14 jaar. De kortste afstand won hij in een nieuw persoonlijk record: 37,69. Daarmee was de schaatser uit Delfgauw een halve seconde sneller dan nummer twee Artem Bobik en dik een seconde rapper dan Jann Sonnekalb, inderdaad het broertje van de inmiddels bij de senioren doorgebroken Finn Sonnekalb.

Op de 1000 meter was Den Besten bijna 0,6 seconde sneller dan Ulrik Evenmo Ervik en 1,23 sneller dan landgenoot Teun Kwant. Het is inmiddels de zoveelste afstandszege van Den Besten bij de Viking Race. Vanzelfspreken won hij ook het klassement over de 500 en 1000 meter. Diverse grote namen gingen hem voor, zoals Jutta Leerdam, Femke Kok, Joy Beune en Koen Verweij.

Leuk

En het zijn niet de enige opmerkelijke prestaties van Den Besten. Zo reed hij in maart 2024 de baanrecords van ex-wereldkampioen Kai Verbij uit de boeken op de baan De Uithof in Den Haag.

Destijds, in 2024, zei hij tegen het AD: " Ik begon al vanaf mijn zevende met jeugdschaatsen. Ik vond het al vanaf het begin heel erg leuk. Later heb ik meegedaan aan een wedstrijd voor kinderen die beginnen met schaatsen. Toen ben ik daarmee doorgegaan en uiteindelijk begonnen met echt wedstrijdschaatsen. Ik werd toen twee jaar achter elkaar tweede op het Nationale Pupillentoernooi. Dat waren wel grote prijzen."

'Eén keer in je carrière'

Zijn trainer Arthur Kluiter wil uiteraard een veilige en rustige omgeving om Den Besten heen creëren. Toch moest ook hij toen toegeven dat dit wel een heel bijzonder talent lijkt te zijn. "Dat iemand de beweging zó snel oppakt en zo’n snelheid kan creëren, dat gebeurt maar één keer in je trainerscarrière”, aldus Kluiter.