Jenning de Boo (22) doet al een aantal jaar mee in de schaatstop. Maar na de Olympische Winterspelen in Milaan is een echte beroemdheid geworden in Nederland. Dat merkt hij nu ook tijdens het uitgaan.

De Boo is een van de populairste schaatsers van het moment. Hij presteert dan ook uitstekend en won op de Winterspelen in Milaan twee zilveren medailles: op de 500 en 1000 meter. Vervolgens kroonde hij zich tot wereldkampioen sprint in Thialf en sloot hij zijn schaatsseizoen af met een pikante clash tegen Joy Beune op de 3000 meter. Daar moest hij zijn meerdere erkennen in de regerend wereldkampioene.

Nu het seizoen erop zit kunnen de topschaatsers genieten van wat welverdiende vrije tijd en kan De Boo zich dus ook weer in het uitgaansleven begeven. Hij merkt daarin wel al een groot verschil ten opzichte van een jaar geleden.

In gesprek met RTL Boulevard beantwoorden Beune en De Boo een aantal vragen over elkaar. Eén daarvan is: wie van de twee wordt het meest herkend op straat? "Ik denk dat jij op dit moment wel meer herkend wordt dan ik", zegt Beune tegen de schaatser van Team Reggeborgh.

'Zoveel mensen weten opeens wie je bent'

Daar sluit De Boo zich bij aan. "Ik moet zeggen dat ik wel een beetje werd overvallen toen ik in Groningen op stap ging. Zoveel mensen die opeens weten wie je bent." Daar heeft de schaatsster van Team IKO-X2O wel een verklaring voor: "Jenning valt de laatste tijd gewoon heel goed bij de dames."

Daten

Voor de Spelen sprak de topschaatser zich al uit over de aandacht die hij krijgt van vrouwen. Er ontstond zelfd een heuse trend op sociale media van meiden die beelden van De Boo deelden. "Ik krijg ook veel berichten via Instagram, maar ik lees ze niet allemaal", zei hij. Hij had vanwege zijn drukke topsportleven ook geen tijd om te daten. "Maar wie weet deze zomer. Als ik het goed doe, stromen de berichten vast weer binnen", aldus De Boo.