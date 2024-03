13-jarig schaatstalent verbetert baanrecord van oud-wereldkampioen Kai Verbij: 'Dit is uniek'

Bjarne den Besten is de nieuwe houder van liefst drie baanrecords op schaatsbaan De Uithof in Den Haag. Hij reed afgelopen weekend het record op de 500 meter uit de boeken van voormalig wereldkampioen Kai Verbij. Wat dat extra bijzonder maakt, is de leeftijd van Den Besten.

De sprinter is namelijk nog maar dertien jaar oud. Hij komt uit Delfgauw en maakt veel indruk in de schaatswereld. Den Besten won het NK al twee keer bij de pupillen. Ook de Viking Race, dat als het EK wordt gezien bij de jeugd, won hij al twee keer. Op de erelijst van die wedstrijd staan mooie namen als Femke Kok, Joy Beune en Koen Verweij.

Hoewel dat soort namen vooral geassocieerd worden met het rijden van grote toernooien en het winnen van mooie titels, is Den Besten daar nog helemaal niet mee bezig. "Ik vind plezier hebben het belangrijkst. Gewoon dat het leuk is. Ik heb veel vrienden gemaakt op de ijsbaan, dat is ook mooi", zegt hij tegen het AD.

Baanrecord

In Den Haag was het baanrecord op de 500 meter al sinds 2007 in handen van Kai Verbij, die was toen zelf dertien jaar oud. Uiteindelijk werd hij prof, won hij het WK sprint en vier gouden medailles op de WK afstanden. Den Besten reed met een tijd van 41,50 op de 500 meter het baanrecord van Verbij (42,17) ruim uit de boeken.

Verbij is echter niet het grote voorbeeld van Den Besten, die ook nog de baanrecords op de 1000 meter en de 1500 meter verbeterde. Dat zijn twee andere schaatsers: "Dai Dai Ntab en Merijn Scheperkamp vind ik hele mooie schaatsers." Niet vreemd uiteraard, want ook zij zijn sprinters.

De Nederlandse Jordan Stolz?

Het is natuurlijk nog erg vroeg, maar de snelheid van Den Besten op de drie afstanden doet denken aan de Amerikaanse alleskunner Jordan Stolz, die de afgelopen twee jaar wereldkampioen werd op alle drie de afstanden. Als extraatje pakte hij daarna ook nog even de wereldtitel allround.

Schaatsfenomeen Jordan Stolz slaat wanhoopsaanval Patrick Roest af en wint WK allround met overmacht Jordan Stolz heeft opnieuw de schaatswereld verbaasd met zijn winst op de WK allround. Vooraf was de verwachting dat hij samen met Patrick Roest moest gaan vechten om de titel, maar na drie afstanden ging hij dik aan de leiding. De Nederlander probeerde het op de afsluitende 10000 meter nog wel, maar reed zichzelf kapot en moest het goud aan Stolz laten. De 19-jarige Amerikaan pakte daarmee zijn eerste wereldtitel allround.

Coach onder de indruk

Arthur Kluiter is de coach van Den Besten en is onder de indruk van zijn pupil: "Dat iemand zo snel de beweging oppakt en zo'n snelheid creeërt, gebeurt maar één keer in je trainerscarrière. "

Toch wil hij nog niet te hard van stapel lopen: "Je moet afwachten hoe iemand zich ontwikkelt. Maar als je ziet wat Bjarne nu doet, dat is echt uniek. Daar geniet ik met volle teugen van."