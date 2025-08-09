Jutta Leerdam heeft dit seizoen één groot doel voor ogen: goud winnen op de Olympische Winterspelen in Milaan. Het is de enige prijs die ontbreekt op de erelijst van de topschaatsster. Het liefst wint ze die medaille op 'haar' 1000 meter, maar een rivaliserende landgenoot zet de bekende schaatsster in de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud behoorlijk op scherp.

Op de vorige Spelen won Leerdam zilver op haar favoriete afstand. Ze moest toen haar meerdere erkennen in de Japanse Miho Takagi, die destijds getraind werd door Johan de Wit omdat hij bondscoach van Japan was. De schaatscoach werkt nog altijd nauw samen met Takagi bij Team Gold en kan de verhoudingen tussen beide topschaatssters goed inschatten.

Clash tussen Miho Takagi en Jutta Leerdam

Met Team Gold, waar naast Takagi nog meer toppers uit de schaatswereld onder contract staat, weet De Wit wel zeker dat er in Milaan medailles gepakt gaan worden. In gesprek met ex-topschaatsster Marianne Timmer vertelt hij dat hij uitkijkt naar de clash tussen Takagi en Leerdam op de 1000 meter, de afstand waar Takagi volgens hem de grootste kans heeft op een gouden plak.

Is Takagi dan in staat om het Leerdam lastig te maken, zo wil Timmer weten. "In een van de beste jaren van Jutta, in 2022, was ze verschrikkelijk goed op de Spelen. Toen was Miho nog véél beter. Miho kan vreselijk hard openen, de ronde is voor Jutta vaak wat sneller en de laatste ronde is voor Miho vaak sneller. Als dat het geval is, dan zal Miho winnen denk ik", voorspelt De Wit.

'Heel matig' niveau Jutta Leerdam

Als Timmer laat blijken dat ze reikhalzend uitkijkt naar de titanenstrijd tussen de twee schaatssters, wil De Wit daar ook nog iets over kwijt. "Vooral als Jutta wat beter wordt, want het niveau het afgelopen jaar op de 1000 meter... Miho won in Hamar (WK afstanden) met een blessure aan haar hamstring. Tsja, dat niveau vond ik echt heel matig. Ook van Miho hoor."

Waar er bij de mannen op de 1000 meter veel concurrentie is, is de spoeling volgens Timmer bij de vrouwen vrij dun. "Het topniveau is de afgelopen jaren ook niet heel hoog", vindt De Wit. "Als dat topniveau van Jutta omhoog gaat en van Miho niet, dan wint Jutta."

Volop medailles voor Johan de Wit?

In totaal heeft De Wit in februari waarschijnlijk zeven schaatsers in actie op de Spelen. "Ik hoop dat ze op hun best zijn daar en geweldig rijden. Dat ze fit zijn, met volle motivatie rijden", zo spreekt De Wit hardop zijn ambities uit. Timmer weet wel zeker dat het tussen de oren wel goed zit met schaatsers. "Met dat bijltje heb je al vaker gehakt."

De Wit durft dan ook een resultaat uit te spreken. "Dan gaan ze medailles winnen. Wij kunnen, heb ik uitgerekend, twee tot zeven medailles winnen. Als het heel goed gaat kunnen we er zeven winnen, als het minder gaat winnen we er twee."

Johan de Wit was te gast in de podcast Dromen van Goud en ging in gesprek met meervoudig olympisch kampioene Marianne Timmer. De schaatscoach begon zijn loopbaan in Nederland, maar maakte bij het grote publiek vooral naam als bondscoach van Japan en als coach bij Team Gold van Miho Takagi. In gesprek met Timmer vertelt hij onder meer over de cultuurverschillen met Japan, zijn verwachtingen voor de Olympische Winterspelen in Turijn en de prijs die zijn gezin moet betalen voor het succes. Check de podcastaflevering hier onder.