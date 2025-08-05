Ex-topschaatser Ben van der Burg zat met opvallend veel pleisters om zijn vingers en handen als gast aan tafel bij De Oranjezomer dinsdagavond. Natuurlijk kon Jack van Gelder het niet laten om hem naar zijn blessure te vragen. Ook presentatrice Hélène Hendriks haakte daar maar wat graag op in.

De 57-jarige Schipluidenaar zit tegenwoordig regelmatig op televisie als tech-specialist, zo ook dinsdag bij De Oranjezomer in de studio in Hilversum. Maar omdat hij graag 'met zijn handen praat', kwamen de pleisters veel in beeld. Ook bij de gasten aan tafel. Toen ex-voetbalcommentator Van Gelder ernaar vroeg, wilde Van der Burg een uitgebreid verhaal vertellen over het 'klusongeluk'. Maar omdat het onderwerp niet op de agenda stond, moest hij van Hendriks de korte versie vertellen.

'Toen lag zijn vel er af'

"Uh, de korte versie?", begon hij lachend. "Er was een raam uit 1890, daar zat een hele lelijke koepel omheen", omschrijft hij de klus bij hem thuis. "Ik moest die koppel losdraaien en daar moet je gereedschap voor gebruiken. Maar Ben (hij verwijst naar zichzelf in derde persoon, red.) heeft al twee linkerhanden, dus die dacht dat het wel zonder gereedschap kon. Toen lag zijn vel er af", zei hij al wapperend met zijn handen in beeld.

'Help, mijn man is klusser'

De gore details bleven de mensen in de studio én thuis bespaard. Vooral ook omdat zenderbaas Jan Slagter van Omroep Max meteen vroeg om een applausje voor Van der Burg. Daar ging iedereen al lachend mee akkoord, ook Hendriks klapte haar handen nog net niet stuk. Van Gelder deed nog een duit in het zakje door het tv-programma 'Help, mijn man is klusser' te noemen. In dat programma worden waardeloze klussers geholpen met bouwvallen.

Tweede op WK allround

Van der Burg was jarenlang een topschaatser. In 1990 beleefde hij zijn hoogtepunt, door op het WK allround in het Oostenrijkse Innsbruck zilver te pakken, achter de Noorse winnaar Johann Olav Koss, maar voor Bart Veldkamp. Naar eigen zeggen had hij ook kunnen winnen op de tien kilometer, maar gooide het weer op de buitenbaan roet in het eten van Van der Burg. Terwijl de Nederlander op papperig ijs moest rijden, verbeterde Koss een uur later in betere rij-omstandigheden zijn tijd en moest hij genoegen nemen met zilver.