Henry Schut verlaat WK schaatsen 'plotsklaps' om trieste omstandigheden, Mark Tuitert presenteert bij NOS

Henry Schut, een van de bekende gezichten van de NOS, ontbreekt vandaag bij de WK allround in Inzell. De presentator is naar huis gegaan, zo vertelde Mark Tuitert aan het begin van de uitzending.

Mark Tuitert nam vanmiddag het woord bij de start van de uitzending van de NOS. De oud-schaatser stond in Inzell naast collega's Ireen Wüst en Erben Wennemars. "We doen het vandaag helaas iets anders dan normaal", aldus Tuitert. "Ik sta hier op de positie van Henry Schut. Hij is plotsklaps naar huis gegaan. Zijn vader, overigens een groot schaatsfan, is overleden. Wij wensen zijn familie heel veel sterkte. Wij gaan het zo goed mogelijk oplossen hier."

Rittenschema WK allround 2024 | Gelukje voor Patrick Roest op 500 meter De WK sprint zitten erop, vanaf zaterdag is het tijd voor de WK allround. Daar mikken zes Nederlanders op succes. Patrick Roest, een van de kanshebbers op het goud bij de mannen, heeft geluk: hij start na superman Jordan Stolz op de 500 meter. Bekijk de rittenschema's van zaterdag 9 maart hieronder.

Dione de Graaff

Henry Schut (47) is al jaren als presentator aanwezig bij de belangrijke schaatstoernooien. Daarnaast is hij onder meer op de radio te horen bij Langs de Lijn. Het is nog niet duidelijk of Tuitert de presentatie dit hele weekend overneemt, of dat bijvoorbeeld Dione de Graaf nog wordt ingevlogen.