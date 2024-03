Rittenschema WK allround 2024 | Gelukje voor Patrick Roest op 500 meter

De WK sprint zitten erop, vanaf zaterdag is het tijd voor de WK allround. Daar mikken zes Nederlanders op succes. Patrick Roest, een van de kanshebbers op het goud bij de mannen, heeft geluk: hij start na superman Jordan Stolz op de 500 meter. Bekijk de rittenschema's van zaterdag 9 maart hieronder.

In Inzell jagen Roest, Chris Huizinga en Kars Jansman op medailles bij de mannen, Joy Beune, Marijke Groenewoud en Antoinette Rijpma-De Jong doen dat bij de vrouwen. De Amerikaan Stolz sloeg de WK sprint over om zich te bewijzen als allrounder.

De opzet van het toernooi is heel simpel. De schaatsers en schaatssters laten in Inzell zien wie de beste is op zowel de korte als lange afstanden. Zo rijden beide geslachten de 500, 1500 en 5000 meter. Bij de vrouwen is dat de langste afstand, bij de mannen is dat de 10 kilometer. Het vrouwentoernooi heeft ook nog de 3000 meter in petto, die hebben de mannen dan weer niet.

Groenewoud tegen 'gouden Takagi'

De vrouwen beginnen zaterdag met de 500 meter. Daar verschijnt ook Miho Takagi aan de start, die op vrijdag nog de WK sprint won. Groenewoud heeft het geluk, of de pech, dat ze tegen de Japanse schaatst. Het verschil in PR's is flink: 37.12 voor Takagi en 38.57 voor Groenewoud. Beune komt in rit acht in actie tegen Lea Sophie Scholz uit Duitsland en Rijpma-De Jong schaatst tegen de Kazachse Yekaterina Aydova.

Op de 3000 meter is er een mooi Nederlands duel tussen Groenewoud en Rijpma-De Jong. Zij komen in rit twaalf in actie. Beune schaatst tegen de Italiaanse Francesca Lollobrigida, ook een mooi duel.

Roest na Stolz

Bij de mannen komt Stolz in rit elf in actie, terwijl Roest een wedstrijd later schaatst. De Nederlander weet dus ongeveer hoe hard hij zelf moet om het gat met de Amerikaan zo klein mogelijk te houden. Roest schaatst tegen Samuli Suomalainen uit Finland. Jansman en Huizinga komen na elkaar in actie.

Op de 5000 meter heeft Roest in Davide Ghiotto een goede tegenstander. Beide heren zitten qua PR niet ver van elkaar af. Huizinga sluit af tegen de Noor Hallgeir Engebråten.

Puntentelling WK allround

Het verschil met de WK afstanden is dat er één winnaar wordt aangewezen, in plaats van een winnaar per afstand. Bij de WK allround wordt de tijd van de 500 meter aangehouden. De tijd van de 1500 meter wordt bijvoorbeeld gedeeld door drie gedaan. Al die tijden worden dan bij elkaar opgeteld om de uiteindelijke winnaar te bepalen.

Rittenschema 500 meter vrouwen

Vanaf 12:45 uur

Binnenbaan Buitenbaan Rit 1 Momoka Horikawa Ayano Sato Rit 2 Valerie Maltais Binyu Yang Rit 3 Mei Han Sandrine Tas Rit 4 Sofie Karoline Haugen Ragne Wiklund Rit 5 Francesca Lollobrigida Magdalena Czyszczoń Rit 6 Zuzana Kuršová Ramona Härdi Rit 7 Ji-Woo Park Aurora Grinden Løvås Rit 8 Joy Beune Lea Sophie Scholz Rit 9 Kaitlyn McGregor Abigail Mccluskey Rit 10 Yekaterina Aydova Antoinette Rijpma-De Jong Rit 11 Greta Myers Ivanie Blondin Rit 12 Marijke Groenewoud Miho Takagi

Rittenschema 500 meter mannen

Vanaf 13:17 uur

Binnenbaan Buitenbaan Rit 1 Riku Tsuchiya Yu Wu Rit 2 Indra Medard Shomu Sasaki Rit 3 Hallgeir Engebråten Michele Malfatti Rit 4 Davide Ghiotto Sander Eitrem Rit 5 Viktor Hald Thorup Kars Jansman Rit 6 Chris Huizinga Felix Maly Rit 7 Nuraly Akzhol Bart Swings Rit 8 Daniele Di Stefano Jake Weidemann Rit 9 Jae-Won Chung Sverre Lunde Pedersen Rit 10 Mateusz Śliwka Ethan Cepuran Rit 11 Jordan Stolz Gabriel Odor Rit 12 Patrick Roest Samuli Suomalainen

Rittenschema 3000 meter vrouwen

Vanaf 14:00 uur

Binnenbaan Buitenbaan Rit 1 Ji-Woo Park Zuzana Kuršová Rit 2 Ramona Härdi Lea Sophie Scholz Rit 3 Yekaterina Aydova Aurora Grinden Løvås Rit 4 Greta Myers Sandrine Tas Rit 5 Miho Takagi Magdalena Czyszczoń Rit 6 Sofie Karoline Haugen Abigail Mccluskey Rit 7 Ivanie Blondin Mei Han Rit 8 Kaitlyn McGregor Momoka Horikawa Rit 9 Ayano Sato Binyu Yang Rit 10 Francesca Lollobrigida Joy Beune Rit 11 Valerie Maltais Ragne Wiklund Rit 12 Marijke Groenewoud Antoinette Rijpma-De Jong

Rittenschema 5000 meter mannen

Vanaf 15:34 uur