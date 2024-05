Herstel Jens van 't Wout verloopt voorspoedig na volledige rust: 'Mocht alleen naar de wc'

Jens van 't Wout is op de weg terug na een operatie aan zijn enkel. De shorttracker raakte in december geblesseerd, maar schaatste nog maandenlang door. Toen uit controle bleek dat het kwetsuur ernstiger was dan in eerste instantie werd gedacht, ging Van 't Wout toch onder het mes. Een beslissing die goed uit lijkt te pakken.

Tijdens de finale van de gemengde aflossing in Seoul ging het mis voor Van 't Wout. Hij belandde met Zuid-Koreaan Park Ji-won in de boarding. De jury achtte het thuisland verantwoordelijk voor de valpartij, waarop Nederland in de herkansing alsnog de winst pakte.

In eerste instantie dacht men aan een botkneuzing en verrekte enkelbanden. De verwachting was dat Van 't Wout snel weer de oude zou zijn. Toen de klachten echter niet verdwenen, zelfs niet bij het houden van extra rust, werd een specialist van het UMC in Amsterdam ingeschakeld. Die ontdekte dat de enkelbanden niet verrekt, maar afgescheurd waren, vertelt de schaatser tegen schaatsen.nl.

Missertjes

Het verklaart de mindere wedstrijden die hij schaatste in het voorjaar. ,,Ik voelde geen stabiliteit, maakte veel missertjes, ben best vaak gevallen. Normaal val ik amper, nu was het zo lomp allemaal.”

Enkele weken na de operatie merkt Van 't Wout al verbetering, mede dankzij enkele weken volledige rust. "Moest van mijn vader", vertelt hij lachend. "Ik lag elke dag zeker tien tot twaalf uur met mijn been omhoog, al het vocht moest weg. Ik mocht alleen naar de wc, verder werd alles voor me gedaan. Ik heb nu al veel minder last van mijn enkel dan toen ik aan het trainen was.”

Voor op schema

Over een kleine twee weken krijgt de 22-jarige een nieuwe brace. Dan kan hij weer hardlopen. Over vijf weken mag hij weer het ijs op. "Of ik dan meteen met de ploeg mee kan, is nog afwachten. Dat gaat niet zozeer om de kracht, maar meer over het uit- en aantrekken van de schoen. Die pees hebben ze vastgehecht, dus dat moet echt goed vastzitten.”

Momenteel loopt Van 't Wout in zijn revalidatie voor op schema. Over vier weken is hij weer bij de dokter in Amsterdam. "Dan weet ik hoe mijn zover eruit ziet."