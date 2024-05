Suzanne Schulting brengt hoopvolle update na enkelbreuk: 'Ik kan eindelijk weer normaal lopen'

Suzanne Schulting heeft goed nieuws. De shorttrackster en schaatsster van Jumbo kan 'eindelijk weer op twee benen lopen' na haar zware blessure tijdens het WK shorttrack. Dat schrijft ze in een bericht op Instagram.

De 26-jarige Schulting raakte eerder dit jaar in Rotterdam geblesseerd tijdens een valpartij in de finale van de 1000 meter. Ze brak daarbij haar enkel, waarna ze volop moest revalideren. Na bijna negen weken is er een lichtpuntje in haar herstel. "Vandaag, zeven weken na mijn operatie, kan ik eindelijk weer normaal lopen. Geen gips en rollator meer", schrijft ze.

Schulting hoopt de zomer weer op het ijs te staan, maar het is nog onduidelijk of de veelwinnaar bij het shorttrack dat gaat halen. "Nu is het tijd om mijn enkel te versterken en weer op te bouwen."

Transfer naar Jumbo

Hoewel ze werd geopereerd en rustig moest herstellen, was Schulting ook na haar blessure veel in het nieuws. Ze maakte namelijk een spraakmakende transfer naar Jumbo, waar kort daarvoor Jutta Leerdam vertrok. Ze werd overigens niet als directe vervanger gehaald, zo verklapte directeur Sven Kramer recent.

De valpartij van Schulting leverde nog een relletje op. Hanne Desmet kwam tijdens de valpartij in botsing met Schulting en werd gediskwalificeerd. De Belgische vond dat een belachelijke beslissing, terwijl Schulting juist haalde dat haar trainingsmaatje weinig van haar liet horen terwijl zij zo geblesseerd raakte. Inmiddels lijkt de lucht geklaard tussen beide dames.

Olympische jaar 2026

Door haar komst naar Jumbo denkt Schulting serieus na om naast shorttrack ook serieus te langebaanschaatsen. Misschien wel op de Olympische Winterspelen in Milaan van 2026. "Shorttrack blijft mijn prioriteit, maar de behoefte om te langebanen is er altijd bij mij geweest. Tevens maakt mij dat als shorttrackster beter."