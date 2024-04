Jens van 't Wout schaatste maandenlang met pijnlijke blessure: 'merkte dat mijn conditie snel minder werd'

Jens van 't Wout heeft maandenlang geschaatst met een afgescheurde enkelband. Nadat de shorttracker in december de boarding in werd gereden, werd hem verteld dat hij snel zou genezen van een botkneuzing en verrekte enkelbanden. In april had hij echter nog steeds last. Na een controle bleek dat een van zijn enkelbanden was afgescheurd.

Na zijn van tijdens een wereldbekerwedstrijd in Seoul ging Van 't Wout gewoon weer het ijs op. Wel met een speciaal aangepaste schoen die zo strak mogelijk om zijn voet zat, zodat zijn enkel zo veel mogelijk ondersteund werd. Hij wilde koste wat het kost in actie komen op de WK shorttrack in Rotterdam afgelopen maart.

Hij won daar een zilveren medaille op de 1500 meter maar toch voelde hij dat er iets niet klopte. "Ik merkte dat mijn conditie en het vertrouwen in mijn voet wel heel snel minder werden", vertelt hij aan NOS. "Omdat ik tijdens en na het seizoen last bleef hebben zijn we voor een second opinion naar een andere dokter gegaan."

Shorttracker Jens van 't Wout schaatst met schuimrubberenschoen door blessure: 'Eerlijk ben je nooit' Jens van 't Wout schaatst de WK shorttrack in Ahoy met een schuimrubberen schoen. De schaatser kampte dit seizoen lange tijd met blessures en was daar niet eerlijk over tegen zijn team. Nu is hij terug en gebrand op wraak.

Daaruit bleek dat een van zijn enkelbanden was afgescheurd. Hij kreeg de keuze tussen opereren met kans op volledig herstel, of niet opereren en nooit meer helemaal de oude worden. De shorttracker koos voor het eerste. "Je hebt niks aan trainen op 80 procent."

Hij ligt daarom nu in een operatiebed in zijn woonkamer met zijn been in het gips. Het zal nog zo'n vier maanden duren voordat zijn enkel hersteld is. De komende tien weken moet hij volledige rust houden en zal hij dus vooral in bed liggen. Zijn dagen vult hij met gamen en netflixen, liet hij eerder weten. "Het is vooral heel saai", aldus Van 't Wout.

De 22-jarige schaatser zal komende zomer ook niet kunnen invullen met vakanties en motortochten, waar hij normaal gesproken een liefhebber van is. Daar heeft hij wel vrede mee. Zolang hij maar op tijd fit is voor de Olympische Winterspelen in 2026. "De zomer voor de Spelen wil ik volop kunnen trainen. Dat is ook wel nodig."