Voor kunstschaatsster Niki Wories kon haar uitslag op haar eerste WK in tien jaar weinig schelen. Het feit dat ze in de Tsjechische hoofdstad op het ijs stond, was voor haar al meer dan genoeg. Ze deed het allemaal voor haar in 2023 overleden moeder Annelies en dus kwamen na afloop van haar kür de hevige emoties bovendrijven.

Wories was na de korte kür al uitgeschakeld op het wereldkampioenschap in Praag. De 29-jarige Almeerse zat na de oefening met verplichte figuren niet bij de beste 24, die een plaats verdienden in de vrije kür, die geldt als de finale. Met haar score van 48,41 eindigde ze als 28e. "Ik ben zó trots op mijn prestatie vandaag. Zó verschrikkelijk trots en blij", zei ze na afloop duidelijk geëmotioneerd tegen Schaatsen.nl, ondanks dat het dus niet genoeg was om door te gaan.

'Nu moest ik haar missen'

“De laatste keer dat ik hier, op dit podium, stond, was dat in het bijzijn van mijn moeder. Die zat op de tribune in Boston. Nu moest ik haar missen, en dat was wel een momentje voor me, te beseffen dat ik het niet meer kan delen. Dat wetend wilde ik niet minder goed presteren dan destijds. Het WK in Amerika was zo mooi. Toen dacht ik: als ik hier nu drie keer onderuitga in de kür…, dat wilde ik mezelf niet aandoen en dat gunde ik mezelf ook niet."

'Deze was voor jou'

Ze heeft het er na het overlijden van moeder Annelies bijna drie jaar geleden niet veel meer over gehad, maar terug op het hoogste podium kwam ze toch weer naar de oppervlakte gedreven. "Soms krijg je van die momenten waarop je extra wordt herinnerd aan iemand die er niet meer is. Juist omdat je dan dingen met diegene zou willen delen. Dit zou iets zijn geweest waarop mijn moeder zó trots zou zijn geworden. Dus toen ik mijn laatste sprong deed en landde, dacht ik aan haar. Oké, deze was voor jou."

Wories deed na tien jaar weer mee aan een WK. Ze sloot haar loopbaan in 2022 af en trad daarna in dienst als disciplinemanager bij de KNSB. Afgelopen zomer meldde ze terug te keren op het ijs en haar functie bij de schaatsbond neer te leggen. In januari maakte ze haar rentree op het EK in Tallinn (Estland), maar ook daar wist ze de finale niet te halen.