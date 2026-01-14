Schaatskoppel Niki Wories en Friso Emons had samen een olympische droom. Toch gaat die maar voor één van hen in vervulling. De shorttracker gaat met TeamNL naar Milaan, terwijl de kunstschaatsster niet mag deelnemen aan de Winterspelen. "Bij mij kwam er ook veel emotie vrij toen hij het telefoontje kreeg."

“In mentaal opzicht zijn er veel dingen om me heen gebeurd", zegt de 29-jarige Wories in gesprek met Schaatsen.nl over de voorbije periode. Dat had vooral te maken met de situatie van haar vriend, die heel lang in onzekerheid verkeerde over zijn olympische selectie voor de shorttrackploeg.

Voor Emons was het een bevrijding toen hij hoorde dat hij naar de Winterspelen mocht. Maar ook bij Wories viel er een last van haar schouders “Bij mij kwam er ook veel emotie vrij toen hij het telefoontje kreeg van Wilf O’Reilly (disciplinemanager shorttrack van de KNSB, red.). Ik was er als enige bij. Het was superspannend, vlak ervoor was hij nauwelijks aanspreekbaar. Hij werd misselijk van de spanning."

'Zeer emotioneel'

Ze waren die ochtend nog samen in Thialf, waar Wories moest trainen. "Daar werd op dat moment alles in gereedheid werd gebracht voor de olympische overdracht. Toen Friso dat zag, werd hij helemaal niet goed", vertelt ze. "Daarom zijn we snel naar zijn appartement vertrokken na de training. Daar hoefde hij niet lang meer te wachten op het belletje, waarvan hij zeer emotioneel werd. Ik heb hem wel een half uur aan een stuk door moeten vasthouden."

Zelf rekende Wories al niet meer op een plek in de selectie voor de Spelen. Ze is negenvoudig Nederlands kampioen maar pakte internationaal nog geen medailles. “Ik weet hoe het voelt om die olympische droom te hebben, maar weet niet hoe het is om die uit te laten komen", zegt ze. Gelukkig kan ze die nu alsnog van dichtbij meemaken.

'Minst harde klap'

"Zoiets voelt dan ook, buiten het feit dat je zelf het liefst op dat ijs mag staan, alsof ik zelf ook een beetje op de Spelen zal zijn." Als steun van Emons heeft ze volgens hem ook een aandeel in deze mijlpaal. "Heel lief! Dat hoefde hij niet te zeggen.”

Er heerst dus ook geen teleurstelling bij Wories. "Het is niet de eerste keer dat het me niet is gelukt me te kwalificeren", zegt ze. "Nee, deze keer was het de minst harde klap voor me."

EK

Ze kan zich ook meteen weer op een nieuw doel focussen. Deze week staat namelijk het EK op het programma. Al was het goede nieuws voor haar geliefde een welkome afleiding. "Dat is prettig geweest, want soms kan ik me zó laten meevoeren door negatieve gedachten dat ik in een neerwaartse spiraal beland."

“Ik heb het gevoel dat ik nu lekker heb getraind, vind het leuk om aan het EK mee te doen; tegelijkertijd gebeuren er zoveel andere dingen dat het kunstschaatsen en presteren geen obsessies meer worden", legt ze uit. "Wat deze benadering zal brengen, zien we vrijdag wel. De aanloop heb ik als aangenaam ervaren, laat ik het zo verwoorden."

