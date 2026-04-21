Team Essent maakte dinsdagochtend bekend dat Suzanne Schulting ook de komende twee jaar voor de langebaanploeg blijft rijden. Coach Jac Orie is er maar al te blij mee dat zijn pupil haar contract heeft verlengd en verwacht veel van Schulting.

Schulting was jarenlang de beste shorttrackster ter wereld, maar tekende twee jaar geleden een contract bij de langebaanploeg van Team Essent. Het idee was toen al om de twee disciplines te combineren, maar een gecompliceerde enkelblessure zorgde ervoor dat ze het shorttrack tijdelijk vaarwel moest zeggen.

Op de langebaan mengde ze zich direct in de top, maar ze stak er niet bovenuit zoals bij het shorttrack wel het geval was. Het afgelopen seizoen begon moeizaam, maar eindigde erg mooi. Schulting plaatste zich voor de olympische 1000 meter, werd Nederlands kampioene sprint en pakte op het WK sprint zilver achter Femke Kok.

Orie heeft hoge verwachtingen van Schulting

Die prestaties geven coach Orie hoop dat Schulting de komende twee jaar mooie resultaten kan gaan boeken op de langebaan: "Suzanne heeft aan het einde van het seizoen laten zien waartoe ze in staat is. Twee vierkampen in één week rijden en daar goud en zilver behalen, dat is van hoog niveau. Met haar tijden bewijst ze dat ze ook op de langebaan tot de wereldtop behoort."

Orie "Ik ben ervan overtuigd dat ze haar plafond nog niet heeft bereikt. Samen met de rest van de staf gaan we er alles aan doen om haar nog sneller te laten schaatsen. Als ze haar niveau van de laatste toernooien weet door te trekken, kunnen we in de toekomst nog mooie dingen van haar verwachten."

Schulting blijft dubbelen

Naast de contractverlenging maakte Team Essent ook bekend dat Schulting de komende jaren het shorttracken en de langebaan zal blijven combineren. Ze maakte begin dit jaar haar rentree op de shorttrackbaan en deed dat met succes, want ze won een nationale titel en dat leverde haar ook op die discipline een startbewijs op voor de Spelen. In Milaan mocht ze de 1500 meter rijden, maar een valpartij in de halve finales maakte een einde aan haar medaillekansen.