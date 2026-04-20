Topschaatsster Sandrine Tas zorgde voor een schok in de schaatswereld toen ze onverwachts besloot te stoppen. Daarna maakte de Belgische bekend haar dromen na te jagen in een andere sport. Inmiddels is ze daar helemaal klaar voor en staat ze aan het begin van haar eerste nieuwe uitdaging. En dat is gelijk een hele mooie.

Sandrine Tas besloot na een teleurstellende Olympische Spelen om nog deel te nemen aan de WK allround en daarna haar schaatsen aan de wilgen te hangen. Daarna maakte ze bekend de overstap te maken naar het wielrennen. "De olympische cyclus is voorbij en ik wilde niet langer wachten. Dit is de droom die ik nu wil najagen", lichtte ze eerder toe over haar overstap in gesprek met Sporza.

Vuurdoop

En na een krappe twee maanden van voorbereiding is het voor Tas nu dan bijna tijd om haar opwachting te maken in het wielerpeloton. Maandag werd bekend dat de 30-jarige atlete gaat starten in de World Tour-koers De Waalse Pijl op woensdag. Meteen een prachtige vuurdoop voor haar.

Tas gaat woensdag van start namens de Belgische wielerformatie Lotto-Intermarché. "Na mijn schaatsseizoen heb ik even de tijd genomen om uit te rusten en de batterijen weer op te laden", vertelde de renster uit Oostende tegen persbureau Belga. "Sinds het openingsweekend volg ik de koers op televisie en dat zorgt er zeker voor dat je zin krijgt om zelf in het peloton mee te rijden."

Eerder nam Tas als renster al deel aan diverse kleine wedstrijden en de Belgische nationale kampioenschappen. Na haar schaatspensioen meldde ze zich om tenminste voor twee jaar volledig toe te wijden aan de wielersport. Woensdag mag ze meteen aan de bak, aangezien De Waalse Pijl een loodzware klassieker is die wordt verreden in de Waalse Ardennen.

Drama op de Spelen

De Olympische Spelen liepen uit op een groot drama voor Tas. Op haar specialiteit, de 5000 meter, kwam ze binnen op slechts 0,3 seconden van kampioene Francesca Lollobrigida en Merel Conijn. Tot overmaat van ramp kwam ze ook nipt te kort voor een bronzen medaille, en eindigde ze als vierde. Dat leidde na afloop tot een zwaar geëmotioneerde topschaatster. Hopelijk kan ze in haar nieuwe sport weer uitblinken.