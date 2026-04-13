Oud-topschaatsster Diane de Lugt-Valkenburg heeft een bijzondere stap gezet. De afgelopen jaren was ze onderdeel van de staf van de marathonploeg van Team Essent, maar vanaf komend jaar gaat ze aan de slag bij de langebaanformatie. Daarmee zorgt ze ook direct voor een unicum.

De Lugt-Valkenburg zal daar de assistent-coach van Jac Orie worden. De 41-jarige voormalig schaatsster was de afgelopen zes jaar verantwoordelijk voor de trainingsprogramma's van de marathonschaatsers, maar zal vanaf komend seizoen dus toprijders als Joep Wennemars, Suzanne Schulting en Angel Daleman gaan ondersteunen.

"Ik heb het de laatste jaren erg naar m'n zin gehad bij de marathonploeg. We hebben als team goede prestaties geleverd en persoonlijk heb ik veel geleerd", aldus de Lugt-Valkenburg. "Tegelijkertijd kijk ik ernaar uit om deze nieuwe uitdaging aan te gaan en mijn ervaring nu in te zetten binnen de langebaanploeg. Het is een mooie kans om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de schaatsers en zelf door te groeien."

De Lugt-Valkenburg, die afgestudeerd is als bewegingswetenschapper, wordt onderdeel van de trainersstaf, waarin naast hoofdcoach Orie ook Sicco Janmaat, Ben Jongejan, Dave Versteeg en Ton Leenders actief zijn. Naast het geven van trainingen gaat zij zich samen met de andere coaches bezighouden met het uitvoeren en analyseren van (inspannings-)testen.

Unicum bij Team Essent

"Ik vind het ontzettend leuk dat Jac mij deze kans biedt. Tijdens mijn eigen schaatscarrière heb ik altijd fijn met hem samengewerkt en veel van hem geleerd. Datzelfde geldt voor de afgelopen zes jaar als trainster van de marathonploeg. Het is mooi om die lijn nu door te trekken in deze nieuwe rol."

Met haar komst krijgt de langebaanploeg van Essent voor het eerst een vrouwelijke coach in de trainersstaf en dat is volgens De Lugt-Valkenburg belangrijk. "Ik geloof dat een mix van mannen en vrouwen bijdraagt aan een betere samenwerking en andere inzichten."

Ex-topschaatsster

De schaatsster boekte onder haar meisjesnaam haar grootste successen op de langebaan. In 2011 pakte ze verrassend zilver op de 1500 meter bij de WK afstanden en twee jaar later werd ze ook tweede op het WK allround. Beide keren moest ze de titel aan Ireen Wüst laten. Met diezelfde Wüst won ze in 2012 en 2013 ook goud op de ploegenachtervolging bij de WK afstanden.

De Lugt-Valkenburg deed in 2010 ook nog mee aan de Olympische Winterspelen in Vancouver, maar wist geen medaille te pakken. Op de 3000 meter werd ze elfde, terwijl ze met de Nederlandse ploeg als zesde eindigde op de ploegenachtervolging.