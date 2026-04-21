Wat als het zonnetje schijnt, er geen ijsbaan beschikbaar is en er ook geen schaatswedstrijden op de agenda staan? Dan houden schaatsers zich bezig met andere sportieve uitdagingen. Sanne in 't Hof (28) beleefde daar afgelopen weekend veel plezier aan.

In 't Hof kende een wisselend seizoen, waarin ze onder meer brons veroverde op de 3000 meter bij de EK afstanden, maar ook naast de tickets greep bij het Olympisch Kwalificatietoernooi. Maar ze lijkt nog minstens een olympiade door te willen, want ze tekende eerder deze maand bij Team Essent een nieuw contract.

HYROX Rotterdam

Afgelopen weekend deed In 't Hof mee aan HYROX Rotterdam in Ahoy. Het was de vierde editie van het evenement, dat volgens de site dit behelste: "Vijf dagen lang is de stad het podium waar doorzettingsvermogen en community samenkomen en waar iedere atleet een plek heeft aan de startlijn."

Dat ene woord doorzettingsvermogen is cruciaal. Bij hyrox worden fitnessoefeningen afgewisseld met hardlopen, waardoor de deelnemers aldoor op hun limiet zitten. Maar een topsporter als In 't Hof is niet anders gewend dan om haar lichaam uit te persen. Op Instagram laat ze enkele beelden zien van een onvergetelijke dag in Rotterdam. "Een teruglik op gisteren", zo schreef ze erbij. "Ik ben nog steeds beurs, maar ik had zoveel plezier. Mijn gezicht aan het einde van de dag zegt genoeg."

Bevrijde lach

In de video is te zien hoe de in Schalkhaar geboren topschaatsster zich volledig op de hyrox-opdrachten stort. Ze rukt aan een touw, ploetert zich al burpees uitvoerend voort op de grond, rukt aan het touw van de roeimachine, sjouwt dumbells naar de overkant en rent zich rot. Aan het slot van het filmpje is er inderdaad, zoals ze in haar tekst omschreef, een bevrijde glimlach te zien op haar gezicht.

Na het teleurstellende OKT sprak In 't Hof met deze site en gaf ze een analyse van haar hele loopbaan tot nu toe. . "Op latere leeftijd had ik geen team en moest ik zelf mijn eigen sport financieren en sponsoren zoeken. Dat was best wel een zoektocht, maar het heeft me levenslessen geleerd.", sprak ze. "Dat heeft me heel ver gebracht,."