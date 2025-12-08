Oud-schaatser en tv-gezicht Ben van der Burg heeft zich enorm geïrriteerd aan een specifiek aspect van de houding van Jutta Leerdam. De ex-atleet vindt het onbegrijpelijk dat de 26-jarige schaatsster haar linkerhand op een bepaalde manier laat hangen.

Leerdam heeft in ieder geval twee bewogen weken achter de rug. Op 29 november werd ze tijdens een fietsrit aangereden door een man die volgens haar met zijn telefoon bezig was. Leerdam liep gelukkig enkel wat schaafwonden op en ze was fit genoeg om te starten tijdens de World Cup in Thialf. Daar knalde ze naar de titel op de 1000 meter, maar op de 500 meter werd ze afgetroefd door Femke Kok. Al met al een weekend waar Leerdam tevreden over kan zijn, maar Van der Burg zag dus iets waar nog veel winst op te behalen valt.

Linkerhand

Van der Burg vindt dat de linkerhand van Leerdam veel te veel beweegt, waardoor het haar mogelijk afremt. In gesprek met Schaatsen.nl spreekt het tv-gezicht zijn irritatie uit. "Die linkerhand van Jutta, waar ik me kapot aan erger. Dat je op dit niveau niet je balans kunt houden en je linkerhand niet normaal kunt doen. Ik bedoel: die remt haar hoor, als die er op het rechte eind als een malle bij hangt."

"Jutta verliest de duizend meter in Milaan op 0,05, waarna er allerlei berekeningen volgen die uitwijzen dat ze heeft verloren door dat linkerhandje", is Van der Burg nog niet klaar over de linkerhand van de Nederlandse topschaatsster. "Je zou de duizend meter eens moeten terugkijken die ze won in Heerenveen. Het was geen gezicht. Jutta is Westlandse, ik ook, ik heb haar hoog zitten en vind het fantastisch hoe ze het doet. Maar ze rijdt wel met een lam handje."

De inmiddels 57-jarige Ben van der Burg werd in zijn carrière één keer Nederlands kampioen allround (in 1990). In datzelfde jaar won hij bij de NK afstanden ook de 1500 en 5000 meter. Verder pakte hij in 1990 het zilver bij de WK allround. Dat waren zijn grootse successen.

'Elke race progressie'

Leerdam was zelf niet ontevreden over haar weekend, zo was ook op te maken uit haar Instagram-story vanuit Thialf. Bij een foto van haar zilveren medaille op de 500 meter plaatste ze haar tijd '37.3' met daarbij de tekst: 'Elke race maak ik meer progressie. Heel blij met dit weekend', is het gevoel van Leerdam duidelijk.

