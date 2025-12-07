Femke Kok heeft Jutta Leerdam op een nederlaag getrakteerd. Kok was in 37.00 de allersnelste tijdens de World Cup in Heerenveen. In een rechtstreeks duel met Leerdam toonde ze haar klasse. Leerdam moest met 0,36 seconde flink toegeven op de alleenheerser op de 500 meter.

Marrit Fledderus was als eerste zeker van het podium. Zij versloeg in de voorlaatste rit landgenote Anna Boersma en schaatste de tot dan toe snelste tijd. Met nog Kok en Leerdam in de baan, wist ze dat ze minimaal brons zou pakken. Dat betekende haar tweede wereldbekermedaille, nadat ze in Calgary voor het eerst internationaal brons pakte. Het zilver ging dus naar Leerdam, achter de ongenaakbare Kok. Het podium is dus weer oranje.

Geen Erin Jackson

Topsprintster Erin Jackson had dusdanig last van haar hamstring, dat de Amerikaanse wel startte op de 500 meter, maar de race verder liet lopen. Haar tegenstander Na-Hyun Lee moest dus alleen rijden. De olympisch kampioene op de 500 meter wilde de punten binnenhalen voor Amerika en voldeed aan haar plicht. Hetzelfde doet Joep Wennemars bij de mannen.

Angel Daleman

Angel Daleman was de eerste Nederlandse op het ijs en reed met 37,68 een redelijke tijd. Ze was namelijk sneller dan op de NK afstanden, waarin ze het ticket voor de World Cups bemachtigde. In Calgary twee weken geleden reed ze verrassend een wereldrecord voor junioren. De vier andere Nederlandse vrouwen op de 500 meter moesten in de laatste twee ritten tegen elkaar.

