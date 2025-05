'Huilende' schaatstopper Jutta Leerdam toont opvallend detail: 'Hij heeft het op zijn hand geschreven'

Jutta Leerdam heeft in haar agenda voor 2026 maar één bladzijde nodig: die van maandag 9 februari. Dan staat de 1000 meter op het programma van de Olympische Winterspelen in Italië. De verloofde van de Amerikaanse bokser en influencer Jake Paul traint zich alvast helemaal suf.

Op TikTok laat de voormalig sprintwereldkampioene zien wat ze zoal doet om in optima forma op het olympisch ijs te verschijnen. Met een selfiestick in de hand, met daarop haar camera bevestigd, zit het sprintkanon op een fiets. Ze is in het gezelschap van haar vader, Ruud Leerdam.

Huilen

"Trainen voor de Olympische Spelen met mijn vader zal altijd bijzonder voor me blijven", heeft ze in de video gezet. Het bijschrift luidt: 'Sobbing', oftewel huilen. Dat geeft aan hoeveel het voor haar betekent dat haar vader zo'n actieve rol speelt bij haar glansrijke carrière.

Leerdam senior zit trouwens op een brommer, want hij ziet de bui al hangen: zijn dochter is veel te rap voor hem als ook hij op de pedalen moet rossen. "Hij heeft mijn trainingsschema op zijn hand geschreven", laat Leerdam weten, inzoomend op wat cijfertjes die in blauwe inkt zijn neergepend.

Brommertje

Andersom maakt Leerdam gebruik van haar vaders brommertje door zich er op skeelers aan vast te klampen. "Ik zet me schrap voor de hobbels in de weg", meldt ze als reden. En als ze eenmaal op volle snelheid is op haar skeelers, rijdt Leerdam senior naast haar om fraaie beelden te schieten.

Tomaten

Op de achtergrond zijn kassen te zien, wat suggereert dat de Leerdammetjes trainen in het gebied waar Ruud Leerdam zijn bedrijf heeft. Hij is betrokken bij een tomatenkwekerij. Zijn zakelijk instinct bracht hij bij Jutta Leerdam al op jonge leeftijd over. Hij maakte haar ervan bewust, dat ze zichzelf tot merk kan ontwikkelen. En inmiddels is dat een prima scorend merk: op Instagram heeft Leerdam dik 5 miljoen volgers.

Jake Paul en drugs

Ook Leerdams partner Jake Paul liet deze week op meerdere manieren van zich horen, onder meer met een nieuwe aflevering van zijn podcast op YouTube. Daarin raadt hij iedereen aan om (soft)drugs te gebruiken, met name tripmiddelen.