Spectaculair gevecht lonkt voor Jake Paul: 'geweldige show' met verloofde Jutta Leerdam

Jake Paul is klaar met klootviolen en wil wereldkampioen boksen worden. Dat moet volgens de vriend van Jutta Leerdam in 2026 gebeuren, daarna gaat hij zijn opties verkennen. Daarbij behoort een gevecht met bokskampioen Oleksandr Usyk tot de mogelijkheden.

Volgens verhalen zou de Oekraïner zelfs compleet zijn carrière willen herstructureren om tegen Paul te vechten. Usyk, die afgelopen jaar twee keer won van Tyson Fury, is inmiddels 38 jaar oud.

Paul vs. Usyk

Usyk wil Paul treffen in de octagon, onder MMA-regels. De Oekraïner heeft in zijn jeugd geworsteld, maar buiten dat en boksen heeft Usyk weinig raakvlakken met Mixed Martial Arts. "Het gevecht met Jake Paul is een geweldige show", vertelde iemand uit Usyks kamp tegen Norske Bettingsider. "Stel je de aankondiging voor: een onbetwiste bokskampioen die de kooi in stapt om volgens de MMA-regels te vechten tegen een man die al meerdere MMA-vechters in de boksring heeft verslagen."

"Dat zouden fans graag willen zien. We zouden ons trainingskamp compleet moeten herstructureren - worstel- en kickboksexperts moeten inhuren om de technieken die nodig zijn voor de kooi onder de knie te krijgen", aldus de persoon uit de entourage van Usyk.

Andere prioriteiten

"Maar we zagen de reactie van Jake Pauls team, ze zijn enthousiast over het idee. Usyk zei: 'Waarom niet? Het is cool, ik hou van uitdagingen'", gaat hij verder. "Het zou een geweldig gevecht in de kooi zijn." Toch is de Oekraïner nu met heel andere zaken bezig. Op 19 juli staan in Londen al zijn wereldtitels in het zwaargewicht op het spel tegen Daniel Dubois, van wie hij in 2023 ook al won.

