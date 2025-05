Gevaarlijke oproep van Jake Paul (verloofde van Jutta Leerdam): 'Ik vind dat belangrijke zaken'

Jake Paul, de boksende verloofde van de Nederlandse topschaatsster Jutta Leerdam, maakt geen geheim van zijn voorliefde om tripmiddelen te gebruiken. De influencer gebruikt nu ook zijn enorme podium om anderen aan te zetten tot drugsgebruik.

In een nieuwe aflevering van zijn podcast B/S With Jake Paul, ook te zien op YouTube, komt het gesprek na een half uur uit op het bewustzijn van mensen. "Ik vind dat belangrijke zaken, dat mensen zelfbewust zijn en dat ze ook aandacht hebben voor wat er gebeurt in de wereld", aldus Paul. "En dat is waarom ik er een groot voorstander van ben dat mensen psychedelica nemen."

Een ander woord voor psychedelica is tripmiddelen. Het Trimbos Instituut omschrijft het zo: "Drugs waardoor iemand de wereld anders ziet en meemaakt. Het besef van tijd en ruimte kan veranderen. Zo’n ervaring noemen mensen een trip. Daarom worden psychedelica ook vaak tripmiddelen (of hallucinogenen) genoemd."

Drugs

Vervolgens legt de ondernemer en bokser uitwaarom hij zelf de keus nam om tripmiddelen op te nemen in zijn dieet.

"Toen ik 21 was, zat ik opgesloten in mijn eigen wereldje. Wel zat ik qua zelfbewustzijn, kennis van de wereld en idee van wie ik ben boven het gemiddelde voor mijn leeftijd. Maar pas toen ik paddo's nam, werd ik me echt bewust van mijn identiteit. Het tilde mijn identiteit en emotionele IQ op. En van mijn bewustzijn van het perspectief van andere mensen."

Gevaren

Pauls verhaal klinkt wellicht inspirerend, maar psychedelica leveren ook gevaren op. Trimbos Instituut meldt: "Als iemand zich niet goed voelt of psychische problemen heeft, kan een tripmiddel dit versterken. De persoon die het tripmiddel neemt, kan dan bang, in de war of wantrouwend worden."

"Ook kan iemand last krijgen van visuele storingen zoals vormen, lichtflitsen, heftige kleuren, bewegende of trillende objecten, staarten, schaduwen, verstoringen in het zien of ringen rondom objecten." En een andere kwestie is de illegale status van de middelen: "Bezit en verkoop van de meeste psychedelica zijn verboden."

Patrick Bet-David

Ondernemer Patrick Bet-David is de hoofdgast in de aflevering. De Iraans-Amerikaanse aandeelhouder van New York Yankees hoort het verhaal van Paul instemmend aan. Hij erkent dat tripmiddelen ertoe kunnen leiden dat je de zaken van een andere kant bekijkt. Dat noemt hij een 'paradigm shift'.

Zelf is hij geen gebruiker. Hij vertelt dat hij zelfs al 25 jaar geen koffie meer drinkt, want hij zit van zichzelf al propvol energie en moet dat eerder afremmen dan stimuleren.