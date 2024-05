'Ik leef mijn droom', schaatstalent Robin Groot geniet volop en ziet kansen nu Irene Schouten er niet meer is

De 1500 meter, de 3000 meter en de mass start. Het liefst schaatst Robin Groot alle afstanden op de Olympische Spelen van 2026. De 23-jarige schaatsster van Team IKO stelt grote doelen en zet daar alles voor opzij. "Ik ben het zo gewend om dingen op te offeren."

"Dat doe ik omdat ik het prachtig vind", zegt Groot tegen Sportnieuws.nl. "Het leventje dat ik nu leid is mijn droomleven. Ik ben bewust dat er een leuk leven naast is, maar dit is het allerleukste. Daar offer ik graag veel dingen voor op." Ze heeft het dan over familie en vrienden, die zij compleet andere dingen ziet doen in hun leven. Maar dit is wat ze wil: "En het liefst nog heel lang."

Dus gaat de focus op de Olympische Spelen. Eerst staat er nog een normaal seizoen op het programma, daarna volgen de Spelen in 2026. "Ik maak elk jaar heel grote stappen, net als vorig jaar. Toen heb ik echt happen van mijn PR’s af geschaatst. Als ik dit jaar weer doe, dan…"

Nederlandse top bestormen

Groot maakt haar zin niet af, maar haar volgende zin geeft alsnog wat weg. "Ik zit nu al tegen de top vijf van Nederland aan, dus dan is de Olympische Spelen zeker een optie. Ik ben nu 23 jaar, dus het kan zeker. Er moet nog wel een klein stapje gemaakt worden. Maar in een jaar kan je echt zieke stappen maken, kijk maar naar sommige jonge gasten die nu doorkomen. Jenning (de Boo, red.) bijvoorbeeld, Tim Prins."

In het komende anderhalf jaar gaat de volle focus dus op de 1500 meter en de 3000 meter, háár afstanden. "De 5.000 meter doen we ook, voor de WK allround. En daarnaast focus ik me ook op de mass start, dat vind ik ook heel leuk. Dat doe ik ook al sinds de junioren." Nu Irene Schouten gestopt is, is er naast Marijke Groenewoud een plekje vrijgekomen bij Team NL. Of Groot dat plekje wil? "Ja, natuurlijk!"

Sportnieuws.nl sprak met de vier schaatssters van Team IKO, die momenteel op trainingskamp zijn in Toscane. Aan het woord is Robin Groot, in de komende dagen lees je ook het verhaal van Pien Hersman. De verhalen van Joy Beune en Michelle de Jong vind je hier.