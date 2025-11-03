De NK afstanden werden bepaald niet het toernooi van Joy Beune. De wereldkampioene allround reed vrijdag naar de derde tijd op de 1500 meter, maar moest zich daarna afmelden voor de 3000 en de 5000 meter. En dat zou pijnlijke gevolgen kunnen hebben.

Naast de Nederlandse titel stond in Thialf ook plaatsing voor de komende World Cups op het programma. Daarvoor was een plek bij de eerste vijf in de uitslag noodzakelijk en dat lukte Beune dus alleen op de 1500 meter. “Het is natuurlijk megavervelend”, stelt ex-tophockeyster én groot schaatsliefhebber Ellen Hoog. “Net op dit toernooi. Het heerst ook, iedereen is ziek. Ze had ook koorts, hoe balen is dat? Wat voor gevolgen gaat dit hebben?”

Aanwijsplekken

Ex-ploeggenote en vriendin Naomi van As legt uit: “Vorig jaar heeft ze het ook gehad, toen werd ze aangewezen en heeft ze een dijk van een seizoen geschaatst. Zij hoopt natuurlijk dat ze wordt aangewezen, want ze is maar geplaatst op één afstand. Ik ben benieuwd wat ze gaan doen. Het blijft lastig. Het is een heel ingewikkeld systeem.”

Schaatsers kunnen tijdens de aanstaande World Cups punten verdienen voor hun land en die punten zijn uiteindelijk weer goed voor startplekken op de Winterspelen van februari 2026.

'Lastig hoor'

“Je wil als Nederland natuurlijk zo veel mogelijk punten verdienen”, snapt ook Van As. Hoog: “Uiteindelijk is het mogelijk om met negen vrouwen en negen mannen naar de Spelen te mogen.” De twee zijn het erover eens dat dat weinig is.

Van As: “Er moet dus tijdens al die World Cups goed geschaatst worden. Maar het is lastig hoor, want vorig seizoen dachten we ook dat het een lastig seizoen (voor Beune, red.) zou worden. Je weet het gewoon niet.”

Hoog: “Beune heeft er eerder al voor gepleit, richting het Olympisch kwalificatietoernooi, dat er meer aanwijsplekken moeten komen. Zou dat nu ook zo moeten zijn? Het is natuurlijk super zuur dat je ziek wordt.”

Van As: “Het is natuurlijk lullig voor degene die zich nu wel hebben geplaatst. Misschien wel een PR hebben gereden. Dat je dan je plek moet afstaan aan iemand die ziek was.” Hoog: “Helemaal mee eens, maar het is wel topsport. Uiteindelijk wil je, zeker in een olympisch jaar, de besten naar die World Cups sturen. Hoe lullig dat dan ook is voor de nummer vijf (van de NK afstanden, red.).”

De twee zijn allebei blij geen onderdeel te zijn van de commissie die uiteindelijk de beslissing moet nemen. Voor Beune hebben ze alle begrip. Van As: “Met koorts moet je gewoon niet sporten, dat is dom. Het is sneu voor haar, maar we gaan het zien!”

Luister de podcast

Tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As nemen elke maandag voor Sportnieuws.nl de week door. In deze aflevering natuurlijk veel aandacht voor de NK afstanden, met hoofdrollen voor onder meer Kjeld Nuis, Joep Wennemars en Femke Kok. Luister de podcast hieronder of in je favoriete podcastapp.