Joy Beune moest zich zaterdag en zondag afmelden voor de NK afstanden wegens ziekte. Schaatsicoon Marianne Timmer maakt zich nog geen zorgen om haar, maar ziet wel gevaren in het olympisch seizoen. "Dat wordt wel een beetje een plaag."

Beune werd vrijdagavond nog derde op de 1500 meter, maar moest zich vervolgens afmelden voor de rest van de NK vanwege ziekte. Toch hoeven schaatsfans zich geen zorgen te maken dat dit een negatieve impact zal hebben op haar seizoen. "Joy is in heel goede vorm en dit kan gewoon gebeuren", zegt Timmer in de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud. "Zij staat de volgende World Cups gewoon vol aan de start, met goede energie."

Door haar afmelding heeft Beune zich niet kunnen plaatsen voor de World Cups, maar Timmer vindt een aanwijsplek wel verdiend. "Ze heeft vorig jaar stabiel seizoen gereden, van wereldniveau."

'Nekslag'

Op vrijdag voelde ze zich al niet fit, maar ging ze dus toch van start. "Die 1500 meter kwam uit haar tenen en dat was meteen ook de nekslag waardoor ze koorts kreeg", vervolgt het schaatsicoon.

Dat ze de start van het seizoen zo aan zich voorbij zag gaan is enorm balen voor de drievoudig wereldkampioene. "Dat wil je niet. Maar zij is absoluut in vorm. Het is dan cruciaal dat je niet te veel doet, omdat je je zo goed voelt. Dat is ook een gevaar. Het grote geheel is het OKT, tussen kerst en oud en nieuw, dan is nu een weekend overslaan geen probleem."

Plaag

Een ander gevaar ligt op de loer in de vorm van Team AH-Zaanlander. Dat liet met vijf keer goud, drie keer zilver en vijf keer brons zien dat ze klaar zijn voor het olympisch seizoen. Op de favoriete afstanden van Joy Beune zorgen Marijke Groenewoud en Merel Conijn voor concurrentie. "Dat wordt wel een beetje een plaag", voorspelt Timmer.

"Jillert (Anema, red.) heeft zijn team heel goed op orde", aldus de voormalig schaatskampioene. "We hebben Jorrit Bergsma, Marijke Groenewoud en Merel Conijn gezien." Die pakten alledrie een gouden medaille op de NK. "Die hebben goede kaarten op tafel gelegd. Dat zag er heel goed uit."

'Gouden formule'

Dat is veelbelovend voor het olympisch seizoen. "Maar het is nog niet zomaar gewonnen, ze hebben nog wel strijd te leveren", vervolgt Timmer. Het lijkt er wel op dat coach Anema een 'gouden formule' te pakken heeft.

