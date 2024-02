Irene Schouten zorgt voor ongeloof op de mass start: ondanks valpartij toch wereldkampioen

De finale van de mass start bij de vrouwen kende een bizarre start. Irene Schouten reed bij de start van de finale meteen weg, maar gleed in een bocht onderuit: weg kansen voor haar op goud. Zou je denken. Maar de olympisch kampioene op de mass start stond na de val op, knokte zich terug en sprintte Ivanie Blondin er op de laatste meters uit. Wereldkampioen!

Sportief van de Canadese schaatssters was dat ze niet doorreden. Ivanie Blondin en Valerie Maltais reden met de rem erop. Maar de Italiaanse Laura Lorenzato ging er wel vandoor. Ze won de tweede tussensprint, maar iedereen keek naar Schouten achter het peloton. De Nederlandse sloot weer aan en op dat moment ging plan-Nederland weer in actie.

Irene Schouten met lach van oor tot oor: 'Ze weten gewoon niet wat ze moeten doen zonder mij' "Niet normaal", dat waren de eerste woorden van kersvers wereldkampioene Irene Schouten op de mass start. De Nederlandse schaatsster zorgde voor ongeloof in Calgary door eerst te vallen in de finale, maar vervolgens wel naar goud te sprinten. "Dankzij Marijke Groenewoud hebben 'wij' goud."

Pokeren

Groenewoud reed zelf weer weg uit het peloton. De Canadezen moesten achter haar aan. Blondin moest alles geven om in het spoor van Groenewoud te blijven. De Nederlandse en Canadese leken samen naar Lorenzato toe te rijden, maar met de Italiaanse in zicht deed Groenewoud wat rustiger aan. Een echte pokerwedstrijd van de Nederlandse schaatssters.

Ondanks val wereldkampioen

Met nog anderhalve ronde te gaan werd Lorenzato bijgehaald en was het toewerken naar de sprint. Blondin leek de voorsprong te hebben, maar Schouten ging er in de laatste meters toch nog overheen. Ondanks een valpartij in de eerste ronde, is ze 'gewoon' wereldkampioen geworden.

Brons voor Marijke Groenewoud

Ivanie Blondin pakte het zilver achter Schouten. Marijke Groenewoud won ook nog het brons. Twee Nederlandse medailles op de mass start dus!