Irene Schouten met lach van oor tot oor: 'Ze weten gewoon niet wat ze moeten doen zonder mij'

"Niet normaal", dat waren de eerste woorden van kersvers wereldkampioene Irene Schouten op de mass start. De Nederlandse schaatsster zorgde voor ongeloof in Calgary door eerst te vallen in de finale, maar vervolgens wel naar goud te sprinten. "Dankzij Marijke Groenewoud hebben 'wij' goud."

Schouten wilde de finale hard maken in het begin, maar gleed uit het niets onderuit in de eerste ronde. "Ik wilde een aanval doen, maar ineens lag ik op de grond", analyseerde ze bij de NOS na afloop van de finale die ze won. "Waarschijnlijk was het een technische fout, want ik viel alleen. Ik dacht meteen: zijn mijn schaatsen wel oké? Daarna ging ik weer rijden. En je ziet: alles kan gebeuren."

'Ze weten niet wat ze moeten doen'

De Canadese favorieten Ivanie Blondin en Valerie Maltais besloten niet door te rijden na de val van Schouten. "Je ziet gewoon dat als ik wegval, ze in het peloton niet weten wat ze moeten doen. Dat was een voordeel voor mij. En Marijke heeft het echt perfect gedaan. Dankzij haar hebben 'we' goud. Toen ik terugkwam in het peloton, ging zij weer aan. Blondin moest antwoorden en heeft daar wat energie verspild."

'Klinkt raar, maar...'

Schouten kon ook putten uit haar ervaring. Ze gaf aan dat ze al eerder gevallen was tijdens een mass start en nog terugkwam. "Ik weet dat ik in de wedstrijd goed kan herstellen. En ik zag aan die andere meiden dat ze vermoeid waren. Het klinkt raar, maar ik had er toen wel vertrouwen in. De adrenaline schoot door m'n lijf, maar ik moest ook rustig blijven. Ik had daardoor genoeg in de tank om de sprint te rijden. Blondin kwam misschien binnendoor, maar ze was uiteindelijk niet de snelste", sloot de wereldkampioene met een grote lach op d'r gezicht af.

Drie keer goud

Zondag rijdt Schouten ook nog de 5000 meter. Maar de WK afstanden kunnen nu al niet meer terug. Op alle afstanden die ze reed tot nu toe, pakte ze goud: de 3000 meter, de ploegenachtervolging en nu de mass start.