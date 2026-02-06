Op het olympische ijs in Milaan wordt elke dag volop getraind door teams van over de hele wereld, met donderdag voor het eerst enkele trainingswedstrijden op het programma. Na afloop deelden Sebas Diniz en Jorrit Bergsma hun eerste indrukken: over het ijs, maar ook over de faciliteiten buiten de baan, die overduidelijk nog wat te wensen overlaten.

Sprinter Diniz kwam als eerste in actie. Op de 500 meter ging het hem vandaag vooral om de start. Na zo'n 200 meter ging nam hij gas terug. Met zijn opening was hij nog niet helemaal tevreden: "Het is niet echt een tijd die ik in een wedstrijd zou willen rijden, maar voor nu ben ik hier blij mee." Diniz komt op zaterdag 14 februari in actie in Milaan. Dan staat hij samen met Joep Wennemars en Jenning de Boo aan de start van de 500 meter.

Later op de dag verscheen Jorrit Bergsma op het ijs voor een 3000 meter. Hoewel dit voor mannen geen officiële wedstrijdafstand is, diende de rit als trainingsprikkel voor de 10.000 meter, waar hij op vrijdag 13 februari aan de start verschijnt. Ook de slotdag van het olympische schaatstoernooi is cruciaal voor Bergsma; dan staat de massastart op het programma, het onderdeel waarop hij de afgelopen World Cups al erg succesvol was.

IJs met veel grip

De olympische ijsbaan in Milaan is al een veelbesproken onderwerp zonder dat er überhaupt officiële wedstrijden gereden zijn. Omdat de baan in een evenementenhal ligt en iets verhoogd is geeft het een bijzonder hol geluid als de schaatsers eroverheen rijden. Daarnaast zou het ijs best zacht zijn, dat erkent ook Diniz: "De toplaag is heel zacht, en de laag daaronder is dan weer heel hard. Het levert heel veel grip op, dat vind ik tot nu toe best oké."

i Sebas Diniz op het ijs in Milaan ©ANP

Ook Bergsma moet nog even wennen aan hij ijs in Milaan: "Het is hier echt zachter ijs en het zal wat meer werken worden", geeft de 40-jarige Bergsma aan. Dat zijn marathonervaring hem wat extra voordeel biedt durft hij wel toe te geven: "Op zich kan ik het daar ook, dus dat is mooi meegenomen."

Lang wachten op de bus

Buiten de schaatsbaan laten de omstandigheden voor de atleten ook nog wat te wensen over. Zo is het vervoer van het olympisch dorp naar de ijshal niet heel punctueel. "Je moet veel op de bus wachten, en op zo'n dag als vandaag waar het veel regent sta je gewoon in de regen te wachten", vertelt Diniz. Hij hoopt dat er nog verandering in gaat komen.

Eerder werden er vanuit de KNSB ook al zorgen geuit over het vervoer naar de schaatsbaan. Zo zou er het vele verkeer bijna een uur kunnen duren voordat de atleten bij de schaatsbaan aankomen.

Ook Bergsma kreeg te maken met het afwisselende busschema in Milaan. "Het enige minpunt tot nu toe is het busvervoer. Gisteren moesten we een uur wachten voordat de bus er kwam. En de ene keer doet de bus een half uur over de rit en de andere keer een uur. Dus dat is niet ideaal."

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer vanaf donderdag 5 februari dagelijks haar mening geeft over de prestaties op de Winterspelen. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.