Kjeld Nuis kreeg dinsdag te horen dat hij geen aanwijsplek voor de WK sprint krijgt en aangezien hij zelf ervoor kiest om niet mee te doen aan de NK van komend weekend zit zijn seizoen er na de Winterspelen al op. De topschaatser legt uit waarom hij dat besluit heeft genomen.

Nuis was eerder deze week al kritisch op de planning in de schaatswereld, want de rijders moeten een week na de Spelen alweer aan de bak bij de Nederlandse kampioenschappen allround en sprint. Daar zijn startbewijzen te verdienen voor de WK's van een week later. Er was een uitweg voor Nuis om de NK sprint niet te hoeven rijden, maar daar ging dinsdag een streep door.

Toen werd bekend dat de selectiecommissie Jenning de Boo en Joep Wennemars had aangewezen voor de WK sprint. Dat betekende dat Nuis op de NK zich had moeten plaatsen voor de wereldkampioenschappen, maar enkele uren na het besluit ging er een streep door zijn naam op de deelnemerslijst en dus is zijn seizoen voorbij.

'Dat ga ik gewoon niet doen'

"Ik heb lekker vakantie, het is mooi geweest. Ik heb me niet aangemeld. We zijn nu net thuis. Dan kan ik me nu twee dagen voorbereiden na een heel hectische week en moet ik daarna het uiterste van mezelf vragen...", legde Nuis woensdag bij de Coen en Sander Show op radiozender Joe zijn beslissing uit. "Dat kan. Maar dit is gewoon een bewuste keuze van mij om dat niet te doen. En ik gun de mensen die dat wel gaan doen alle succes."

"Stel, ik word Nederlands kampioen sprint en ik plaats me", vervolgt Nuis, die het terecht vindt dat De Boo en Wennemars wel zijn aangewezen. "Daar ga ik niet tussen Jordan Stolz, Jenning de Boo en Damian Zurek op het podium rijden. Dan ga ik de ballen uit mijn broek rijden voor een achtste plek op het WK sprint. Dat ga ik gewoon niet doen."

Steun voor Joy Beune

Ondanks dat Nuis zelf niet rijdt, zal hij wel aanwezig zijn in Thialf bij de WK allround. "Ik ga lekker Joy aanmoedigen", vertelt de schaatser over zijn partner Joy Beune. Zij heeft van de KNSB een aanwijsplek gekregen voor de WK allround en gaat daar proberen haar titel te verdedigen.