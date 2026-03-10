Het schaatsseizoen is officieel ten einde, maar de interessantste clash moet nog komen. Woensdagavond gaan Jenning de Boo en Joy Beune met elkaar de strijd aan op de 3000 meter bij de Zilveren Bal. Wat ooit begon als grapje is uitgemond in een heetgebakerde strijd. "We gaan zien wat er uit komt", aldus De Boo.

De Boo is een sprinter pur sang. Dat bewees hij wel met zijn wereldtitel sprint afgelopen week. De 500 meter is zijn favoriete afstand en hij heeft ook een goede 1000 in de benen. Maar zodra het verder gaat dan 1500 meter begeeft hij zich op het terrein van Beune, de vriendin van zijn ploegmakker Kjeld Nuis. Woensdag wordt in Leeuwarden eens en voor altijd bepaald wie de snelste is.

"Ik ga mijn allereerste 3 kilometer óóit rijden. Ik heb met een hele grote mond in een goede bui tegen Kjeld gezegd: 'Ik denk dat ik jouw vriendin kan pakken op de 3 kilometer'. Zij is wereldkampioen, zij weet wel hoe dat riedeltje gaat. Ik heb hem nog nooit gereden", vertelde De Boo bij RTL Tonight, waar hij over de aanstaande confrontatie sprak.

Pikante clash tussen Jenning de Boo en Joy Beune

De Boo en Beune hebben er allebei een zwaar en slopend seizoen op zitten, met meerdere World Cups, de Olympische Spelen en een WK sprint of allround. Bovendien vierde de sprinter zijn wereldtitel op het mondiale sprinttoernooi ook nog tot in de vroege uurtjes. Toch verschijnt hij met een gezonde portie vertrouwen op het ijs. "Nou heb ik het voordeel van de fysieke kracht", denkt hij. "En zij het voordeel van de ervaring. Dus ik hoop dat het een spannende strijd wordt."

De 1500 meter is het maximale wat De Boo ooit heeft gereden. "Ik mag keer twee nu. Ik heb geen idee wat mij te wachten staat", lacht hij. "Het voordeel voor haar is dat ik niet weet wat mij te wachten staat. Ik ga zeker genieten vooral. Het wordt een mooi toetje van het seizoen, zoals ik het noem. We gaan zien wat er uit komt."

Hulp ingeschakeld van Ireen Wüst

Omdat het de eerste keer 3 kilometer wordt voor De Boo, klopte hij aan bij schaatsicoon Ireen Wüst. "Ik reeg een appje met wat tactische tips", zei De Boo afgelopen vrijdag nadat hij de WK sprint had gewonnen. "De tips op dit moment zijn heel erg van deze wereldtitel genieten. Even uitrusten, een feestje vieren, morgen weer een feestje vieren en dan zie je wel. Nee, ik heb voor de grap wat tips doorgestuurd", reageerde Wüst op haar beurt.