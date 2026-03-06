Jenning de Boo was donderdag de grote man tijdens de eerste dag van de WK sprint. De Nederlander liet op de eerste 500 en 1000 meter de schaatssensatie Jordan Stolz achter zich. Zo bewijst De Boo vooral dat hij rit voor rit verder aan de stoelpoten zaagt van de ongenaakbare Amerikaan.

Tijdens de WK sprint in Thialf is De Boo zijn grote plaaggeest tot nu toe de baas. Tijdens de eerste 500 en 1000 meter won de Nederlander met overmacht van Stolz, waardoor hij nu aan de leiding gaat in het klassement. De Boo moest op de Olympische Winterspelen nog twee keer zijn meerdere erkennen in de Amerikaan. Stolz pakte twee keer goud en de sprinter van Team Reggeborgh moest het twee keer met zilver doen.

Voor De Boo is het een enorm fijn gevoel dat hij Stolz nu op beide afstanden heeft kunnen verslaan. Dit seizoen lukte het al eens om hem te pakken op de 500 meter, maar op de 1000 meter was hij donderdag voor het eerst sneller dan de Amerikaan. De Boo schetst dat Stolz op de Olympische Winterspelen bijvoorbeeld nog een seconde sneller was dan de Groninger in de slotronde. Nu was de Nederlander zes tienden sneller in de slotfase van de race. "Dat is wel heel lekker", bevestigt De Boo tegen Nu.nl.

'Ik wil hem in mijn hoofd menselijk houden'

Voor De Boo is het ook een heel mooi teken aan de wand dat hij Stolz nu twee keer verslaat. De Groninger werd dit seizoen zo vaak tweede achter de Amerikaan, dat het aan hem begon te knagen. De Boo weet dat het natuurlijk geen schande is om te verliezen van Stolz, maar hij wil koste wat kost de beste zijn. "Ik merk dat ik me er meer en meer aan begin te ergeren als ik weer tweede word."

Ook voor de WK sprint merkte De Boo al dat hij 'steeds dichterbij' de eerst zo ongenaakbare Stolz komt. "Ik wil hem in mijn hoofd menselijk houden", vertelt de sprinter van Team Reggeborgh over zijn grote concurrent. Die menselijkheid laat Stolz steeds vaker zien, want op de Winterspelen greep hij ook al naast het goud op de 1500 meter en pakte hij bij de mass start helemaal geen medaille.