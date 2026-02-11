Nederland vierde een zilveren medaille voor Jenning de Boo op de 1000 meter, maar het verdriet om Joep Wennemars was ook groot. Hij leek hard op weg naar een toptijd, maar zijn race werd verknald door zijn Chinese tegenstander die niet goed oplette en hem hinderde bij de laatste kruising. In Nederland was de woede groot, maar ook in het buitenland hadden ze geen goed woord over voor de actie van de Chinees.

Bij Het Laatste Nieuws waren ze nog mild over het incident met de Chinees Lian Ziwen. Zij houden het op een 'opvallend moment' waarbij de Nederlander werd gehinderd. "Met een vijfde plaats was hij meer dan teleurgesteld." Wennemars was na zijn rit woest op zijn tegenstander en besloot over te rijden. In de re-skate was hij, zoals verwacht, te vermoeid om zijn tijd te verbeteren. "Sport kan hard zijn", aldus onze zuiderburen.

Bij Polen, waar de sport door de nodige Poolse schaatsers populair is, waren ze wat meer uitgesproken. Hun tak van Eurosport deelde de beelden ontdaan op de sociale kanalen. De wissel van de Chinees, waarbij hij Wennemars enorm hinderde, kon op weinig goedkeuring rekenen. "Tegenwoordig hebben deze duels vaak weinig te maken met fair play", vonden de Polen. "Zo werd Joep Wennemars benadeeld door zijn Chinese rivaal", verwijzend naar de beelden.

De Poolse journalist Radoslaw Nawrot had liever gezien dat Wennemars in de re-skate nog een tegenstander had gehad. Ook de Pool Piotr Michalski had namelijk het recht om opnieuw te schaatsen, maar deed dat niet. En anders hadden beiden het zonder tegenstander moeten doen. "Michalski en Wennemars hadden opnieuw samen moeten racen. Dan hadden we ze waarschijnlijk een betere tijd gereden."

De BBC volgde de moedige poging van Wennemars tijdens zijn herkansing, al zagen ook zij dat het na die mentale dreun de kans op een medaille verdwenen was. "Het is zo moeilijk om twee afstanden achter elkaar te schaatsen." De beroemde Britse zender zag in de rit tussen Wennemars en Lian Ziwen de botsing met lede ogen aan. "Bij de finish is hij echter woedend en gebaart hij naar Ziwen, die naar hem toe schaatst om zijn excuses aan te bieden."

Wennemars eindigde dus als vijfde en liep een medaille op drie honderdsten mis.