Marianne Timmer is enorm aangeslagen na de deceptie van Joep Wennemars op de 1000 meter. De 23-jarige zoon van schaatsicoon Erben Wennemars leek op weg naar een medaille, maar zijn Chinese tegenstander Lian Ziwen hinderde hem op de kruising. "Dit is het ergste wat je kan overkomen."

"Ik ben er nog steeds beduusd van. Ja, dat deed zeer. Dit is zo zuur", baalt Timmer nog na in haar podcast Dromen van Goud van Sportnieuws.nl. Timmer loopt al heel wat jaartje mee in de schaatswereld en weet dus als geen ander hoe het fout kan gaan op de kruising. "Je ziet het voor je gebeuren, dan weet je dat het heel moeilijk uit gaat komen. Dan kun je een keuze maken. En hij (Lian, red.) dacht zoiets van: f*ck it, ik doe het."

"Je weet dat hij (Wennemars, red.) voorrang heeft. Je voelt dat dat een hele lastige kruising wordt. Dan maak je gewoon een keuze. En die keuze is gewoon dat je dus iemand anders nu een oor aan naait", is Timmer verbaasd.

Misslagen Wennemars

"Hij heeft negen slagen moeten laten lopen", blikt Timmer terug. "Hij heeft nog steeds een fantastische laatste ronde. Maar dit, dit kost hem gewoon de kop. Dit kost hem een medaille." Wennemars werd uiteindelijk vijfde, op slecht twee honderdsten van het podium. "Hij reed echt een goede rit en had zeker nog wat over in de laatste ronde. Maar dit is het ergste wat je kan overkomen. Dat je op de Spelen zo gehinderd wordt, terwijl je een hele mooie plak had kunnen afdwingen."

Tweede kans Wennemars pakt niet goed uit

Door het hinderen mocht Wennemars een half uur na zijn race nog wel een tweede poging wagen. Timmer noemt dat "gekkenwerk". Het feit dat de organisatie hem maar zo kort gunde om bij te komen, gaat er bij haar niet in. "Dan denk ik: een half uur is het minimale wat je nodig hebt om te herstellen. Dan nog die enorme teleurstelling verwerken. Dan heb je je lichaam, die moet tijd hebben om even te herstellen. En dan gun je die jongen niet nog een kwartiertje extra. Daar kan ik ook niet bij."

"Het is zo ongelooflijk snel. Ik snap het wel, alles of niks. Je gaat het proberen en hopen op een wonder. Maar nee, dat is geen doen. Het is superknap dat hij het gewoon gedaan heeft. Maar die eerste, ik ben er nog steeds… het was ook een hele bedrukte sfeer in de hal", schetst Timmer.

'Er is nog wat te winnen'

Volgens Timmer heeft Wennemars even nodig om het te verwerken. "Joep is nu ontroostbaar. En Joep heeft morgen ook nog heel veel pijn", denkt Timmer, die wel verwacht dat de 23-jarige er bovenop komt. "Hij heeft een enorm goede focus. Joep gaat die knop weer omzetten", verzekert Timmer. "Er is nog wat te winnen. Alleen dat is op dit moment is dat nog te vroeg, want het is net allemaal nog heel erg vers. Maar er is nog wat te winnen."

Wennemars rijdt nog de 500 en 1500 meter. "Die route naar de 1500 meter is ideaal zo. Alleen nu moet deze deceptie eerst even een plekje krijgen."

Bekijk of beluister hieronder de afleveringen van Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waarin drievoudig olympisch schaatskampioene Marianne Timmer dagelijks tijdens de Winterspelen dieper in de prestaties van TeamNL duikt.