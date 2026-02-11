Joep Wennemars was woensdag hard op weg naar een olympische medaille, maar doordat tegenstander Ziwen Lian hem hinderde op de laatste kruising eindigde hij als vijfde op de 1000 meter. Vader Erben was vanaf de tribunes getuige van het drama en reageerde enkele uren later op wat er allemaal gebeurd was in Milaan.

Wennemars senior schoof woensdagavond zo'n twee uur na het drama aan bij het NOS-programma Studio Olimpico en vertelde daar hoe het met zijn zoon is. "Slecht, echt een gebroken man. Joep is heel hard en niet van de emoties, maar ik sprak net zijn moeder en hij kon niet stoppen met huilen. Ik vind het heel pijnlijk om mijn zoon zo te zien. Ik denk dat hij ermee kon leven als hij verloren had omdat hij niet goed genoeg was, maar als je een honderd procent medaille afgenomen wordt, daar kan hij niet mee omgaan. Dat vind hij ongelofelijk moeilijk."

Erben had een duidelijke mening over het incident tijdens de race van zijn zoon: "Het was gewoon een ongeloofelijk domme fout van de Chinees. Er is geen ruimte, dat slaat nergens op. Dat is belachelijk. Hij rijdt hem gewoon van de sokken. Dit is kansloos. De Chinees zal het niet expres hebben gedaan, maar het is gewoon heel dom en je ontneemt iemand de kans op de medaille."

'Er was een sprankje hoop'

Wennemars komt tijdens deze Spelen nog twee keer in actie, maar daar zit hij volgens zijn vader momenteel niet op te wachten: "Hij zei net: ik wil naar huis. Dat gaat niet gebeuren. Hij moet nog twee keer rijden, maar hij moet nu eventjes dit verwerken. Hij zat in de adrenaline, eerst is er die kruising en dan het wel of niet overrijden."

Hoewel analisten Mark Tuitert en Ireen Wüst de herkansing direct als een kansloze missie bestempelden, geloofde vader Erben er wel in: "Hij loopt niet weg, hij wil er alles aan gedaan hebben om toch maar te rijden. Er was een sprankje hoop. Hij rijdt 1.08,4 in die tweede rit, dat is een bizarre tijd."

'Dan gaat Snoop Dogg maar een show geven'

Wennemars kreeg dertig minuten om te herstellen voor zijn tweede race en dat is precies wat de regels voorschrijven. Erben vond echter dat er coulanter had moeten worden gehandeld door de officials: "De regels zijn belangrijker dan het welzijn van de sporter. Er was geen mogelijkheid dat er een seconde bij komt. Als je ziet hoe de scheidsrechters daarbovenop staan en de atleet maar slachtofferen en naar de start jagen. Als het een kwartier langer is, is het weer een ander verhaal."

Als journalist Jeroen Stekelenburg hem voorlegt dat je een olympische wedstrijd niet zomaar uren stil kunt leggen, dient Wennemars senior hem direct van repliek: "Als je er voor de atleten bent dan leg je het minimaal een uur stil. Dan wacht je maar, dan gaat Snoop Dogg maar een show geven."