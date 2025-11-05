Joep en Erben Wennemars worden steeds geliefder bij schaatsliefhebbend Nederland. Het is dan ook niet gek dat er bedrijven op vader en zoon duiken voor een leuke commercial. Zo verschijnt de Nederlands én wereldkampioen op de 1000 meter samen met zijn vader in een ludieke reclame.

Wennemars maakt zich dit seizoen op voor de Olympische Winterspelen van Milaan in februari 2026. Hij kroonde zich aan het einde van vorig seizoen tot wereldkampioen op de kilometer, de afstand waarop ook zijn vader aan het begin van deze eeuw excelleerde. Joep voegde daar afgelopen weekend ook nog een gouden plak op de NK afstanden aan toe.

In de laatste dagen van december staat het olympisch kwalificatoernooi (OKT) op het programma, waar de tickets voor de Olympische Spelen worden verdeeld. Wennemars maakt op drie onderdelen kans, want op de NK werd hij vierde op de 500 meter en derde op de 1500. De 24-jarige sprinter reed op beide afstanden ook een persoonlijk record.

Ludieke commercial

Het bedrijf dat vader en zoon Wennemars heeft gevraagd voor het reclamespotje, weet in ieder geval zeker dat Joep straks naar de Olympische Spelen gaat. 'Joep Wennemars geeft elke dag alles voor Milaan', begint het filmpje van Tessa Appel. 'En dat heeft hij niet van een vreemde.' Te zien is hoe de jonge schaatser aan het hardlopen is, terwijl zijn bekende vader Erben langs komt fietsen. 'Tempo, hè', roept zijn vader. 'Hup, hup. Kom op!'

Twee appelboeren die hun fruit aan het plukken zijn, kijken vanaf het land toe: 'Hey, daar hebben we de Wennemarsjes.' Vader en zoon schuiven vervolgens aan in de boomgaard om een goede hap uit een appel te nemen. 'Zo, dat is lekker', zeggen Erben en Joep in koor. Waarna één van de boeren zegt: 'De appel valt bij hen ook niet ver van de boom, hè.'

Rijke carrière van Erben Wennemars

De 50-jarige Erben pakte twee medailles op de Olympische Winterspelen. In 2006 veroverde hij brons op de 1000 meter en op de ploegenachtervolging. Verder was Wennemars senior goed voor zes gouden medailles op de WK afstanden en won hij ook nog eens twee keer het WK sprint.