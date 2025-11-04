Het werden bepaald niet de NK afstanden van Suzanne Schulting in Thialf. De drievoudig olympisch kampioene shorttrack greep op de langebaan naast alle startbewijzen voor de World Cups en dat kwam hard aan. Toch was er ook reden voor een glimlach bij de ambitieuze Friezin, zo stellen tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As.

"Ze is zo’n liefhebber", zegt ex-tophockeyster en schaatsliefhebster Hoog over Schulting. "Ze schaatst nu op de langebaan omdat ze dat leuk vindt, een nieuwe uitdaging, dat vindt ze geweldig. Maar ze was natuurlijk wel heel gefrustreerd, want ze heeft zich niet geplaatst voor de World Cups. Begrijpelijk, die frustratie?”

“Nou, zeker!", reageert Van As in de podcast die de twee elke week maken voor Sportnieuws.nl. "Vorig jaar was het de eerste keer dat ze echt voor het langebaanschaatsen ging. En toen plaatste ze zich wel.” Hoog: “Toen verwachtten we eigenlijk niks van haar.” Van As: “En toen ging het best wel goed. Nu mist ze op zes duizendste de 500 meter. Het was een beetje een strijd tussen Jutta Leerdam en Suzanne. Dit is natuurlijk heel zuur, want zes duizendste is niks."

'Moeilijke uitspraak'

"Op de 1000 meter werd Schulting elfde", zag Van As. "Dan heb je gewoon echt geen goede wedstrijd geschaatst en dan verdien je het ook niet. Ze zegt dat ze voelt dat er meer inzit, maar dat het er niet uitkomt. Dat vind ik altijd een heel moeilijke uitspraak. Want wat is dat dan?” Hoog probeert: “Spanning? Druk? Of toch fysiek niet zo sterk als je denkt?” Van As: “Ja, wat is dat? Ik weet het ook niet…”

Meteen weer shorttracken?

De plannen voor de komende maanden vielen dus in het water voor Schulting en ze vertelde met coach Jac Orie te gaan overleggen over haar nieuwe route richting het Olympisch Kwalificatietoernooi van eind december. Dat daarbij ook gevraagd werd of ze misschien weer ging shorttracken, viel niet zo goed bij Hoog: “Dat vind ik zo’n dooddoener. Omdat het een weekend niet lukt, ga je dan meteen weer shorttracken? Nee! Ik ben ook blij dat ze dat gewoon gezegd heeft.”

Van As: “Voor het goede gevoel zou het misschien wel lekker kunnen zijn om af en toe die bochten te trainen. Om even dat zelfvertrouwen terug te krijgen. Zij is natuurlijk zo’n grote in het shorttrack.” Hoog ziet dat voordeel ook wel in: “Misschien dat ze dat ook wel gaat doen, maar de wedstrijden blijft ze gewoon op de langebaan rijden.”

Vriend Joep Wennemars

Hoog kan zich voorstellen dat het een weekend met twee gezichten was voor Schulting: “Voor haar natuurlijk ook wel weer leuk en lastig, lijkt me, dat haar vriend Joep Wennemars het dit weekend wel goed heeft gedaan. Vorig jaar werd hij wereldkampioen op de 1000 meter en die heeft hij dit weekend ook weer gewonnen. Is dat nog lastig voor de relatie, denk je?”

Daar is Van As, al jaren samen met schaatsicoon Sven Kramer, heel duidelijk in: “Nou nee. Dat gunnen ze elkaar wel, anders ben je niet wijs.” Daar is Hoog het helemaal mee eens: “Nee, dan ben je niet wijs, nee.”

Luister de podcast

Elke maandag bespreken tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As het sportweekend. Deze aflevering staat vooral in het teken van de NK aftanden, met hoofdrollen voor onder meer de 'mooie meiden' én de opmerkelijke uitspraken van Jillert Anema. Beluister de aflevering hieronder of via je favoriete podcastapp.