Joep Wennemars zag woensdag zijn grote olympische droom in duigen vallen. Hij werd gehinderd op de kruising door zijn Chinese tegenstander op de 1000 meter en liep daardoor een medaille mis. Een dag later geeft hij een positieve update via Instagram.

Na het drama op de 1000 meter zat Wennemars in zak en as. Zijn vader, ex-topschaatser en analist Erben Wennemars, verscheen later op de avond bij NOS Studio Olympico om te vertellen over de situatie van zijn zoon. Die 'wilde het liefst naar huis', nu zijn olympische droom in duigen was gevallen.

Maar Wennemars kan ook nog in actie komen op de 500 en 1500 meter. In een bericht op Instagram geeft hij een positieve update over zijn vervolg van de Spelen in Milaan. Hij lijkt de knop te hebben omgezet.

Droom in duigen

"Ik wist het meteen; dit was het moment waarop mijn olympische droom in duigen viel. Iets dat ik niet voor mogelijk had gehouden, is gebeurd", schrijft hij in een emotioneel bericht. "Niet opnieuw starten was geen optie. Tijdens mijn eerste rit, maar vooral tijdens mijn reskate voelde ik me enorm gesteund door het publiek. Dat was magisch."

'Ook dit is een les'

"Ik heb het niet gered en dat moet ik verwerken", vervolgt hij. "Ook dit is een les en ook dit zal me sterker maken. Ik ga me klaarmaken voor de races die komen gaan. Want dat is wie ik ben, en zo heb ik het geleerd…"

'Gebroken man'

Erben spral woensdag nog over de gevoelens van Joep en vertelde dat het 'slecht' met hem ging. "Echt een gebroken man. Joep is heel hard en niet van de emoties, maar ik sprak net zijn moeder en hij kon niet stoppen met huilen. Ik vind het heel pijnlijk om mijn zoon zo te zien", zei hij.

Wennemars zag de rest van de Spelen in Milaan toen nog somber in. "Hij zei net: ik wil naar huis. Dat gaat niet gebeuren. Hij moet nog twee keer rijden, maar hij moet nu eventjes dit verwerken. Hij zat in de adrenaline, eerst is er die kruising en dan het wel of niet overrijden."

Vader Erben zag zijn eigen olympisch debuut ook uitmonden in een drama. Hij kwam in zijn eerste rit op de 500 meter ten val, waardoor hij voor de rest van de Spelen werd uitgeschakeld.