De Chinese schaatser Ziwen Lian is voorlopig even persona non grata bij de familie Wennemars en de Nederlandse schaatsfans. Woendag op de 1000 meter zorgde hij met het verprutsen van de wissel ervoor dat wereldkampioen Joep Wennemars op de Olympische Spelen niet voor een medaille kon gaan. Het bizarre incident doet Marianne Timmer denken aan vier jaar geleden, toen Kai Verbij in hetzelfde schuitje zat.

Het drama rond Joep Wennemars was woensdag enorm en zal nog wel even nagalmen in Milaan. De hele wereld was boos op de Chinees Lian, die Wennemars blokkeerde op de wissel en zodoende de uitstekend rijdende Nederlander dwars zat. Verbij was vier jaar geleden in Peking de gebeten hond, alleen loste de 'vergeten' Nederlander het heel anders op. "Hij zat toen in dezelfde situatie als die Chinees, alleen hij besloot om zijn tegenstander te laten gaan", rakelt schaatsicoon Marianne Timmer het verleden op in de nieuwe aflevering van de podcast Dromen van Goud.

'Dat had je nu ook gewild'

"Toen had zijn tegenstander (Laurent Dubreuil, red.) ook voorrang, net als Joep nu. Verbij liet hem voorbij en daar kreeg hij toen heel veel commentaar op. Misschien had hij iets meer ruimte toen dan de Chinees nu, maar eigenlijk had je gewild dat de tegenstander van Joep dit nu ook had gedaan." Sterker nog, volgens Timmer was dat in deze situatie in Milaan beter geweest voor allebei de schaatsers.

Tekst gaat verder onder de video van de wissel van Verbij in Peking.

Bron: Eurosport/HBO Max

'Dan had hij zelf ook een betere rit gehad'

Wie naar de beelden kijkt, ziet duizend-en-één mogelijkheden voor Ziwen Lian om een betere keuze te maken dan wat hij deed. De kruising had in veel van de andere situaties 'gewoon' gekund. "Joep had veel meer snelheid, die had er overheen gekund en dan had die Chinees er achteraan gekund", weet Timmer. "Dan had hij zelf ook nog eens een betere rit gereden in het kielzog van Joep. Het is nog steeds knap dat hij met een flinke hinder en een rechtopstaande 100 meter alsnog vijfde wordt. Hij had zeker weten brons gepakt als het allemaal goed was gegaan", durft Timmer te analyseren.

