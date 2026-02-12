Joep Wennemars werd op de olympische 1000 meter in Milaan het slachtoffer van een actie van zijn tegenstander Ziwen Lian en dat roept nogal wat emoties op. Ook voormalig topschaatsers Annette Gerritsen en Ben van der Burg raken er niet op uitgesproken.

'Ik heb flink zitten schelden", bekent Gerritsen, zelf in 2010 winnaar van olympisch zilver op de 1000 meter, bij RTL Tonight. "Dat doe ik eigenlijk nooit." De Ilpendamse doelt op het incident net na de voorlaatste bocht in de rit tussen Wennemars en Ziwen. De Chinees had de Nederlander voorrang moeten geven, maar deed dat niet en de twee botsen. Het kostte Wennemars een medaille, zo is iedereen het eens.

'Helemaal perplex'

"De Chinees gaat best wel snel naar buiten en rijdt zo tegen hem aan", aldus Gerritsen over Ziwen, die op de wissel van de binnen- naar de buitenbocht moest. "En ik vind dat hij zo lauw reageert. Als dit je gebeurt, als je met je schaats tegen een andere komt, iets wat helemaal niet kan, want je hebt allebei je eigen baan, dan verwacht je dat hij helemaal omhoog komt. Van owjee, ik zit tegen mijn tegenstander aan, ga maar voorlangs. Maar hij blijft gewoon doorrijden. Ik stond helemaal perplex."

Ben van der Burg

"Het gebeurt vaker", zegt Ben van der Burg, over een botsing tussen twee schaatsers op een wissel. En de nummer twee van de WK allround van 1990 weet ook wel hoe dat komt. "Je hebt in de schaatssport, in elke sport, mensen die heel onbewust zijn", doelt hij op Ziwen.

"Ze rijden gewoon rond, zich helemaal niet bewust van hun tegenstander", aldus Van der Burg, die zijn mond open doet en zijn ogen half dicht om aan te geven hoe dat er dan uitziet. "Iedereen die een beetje schaatsgevoel heeft, die voelt hem al komen", stelt de analist over het opduiken van Wennemars in de 'dode hoek' van Ziwen. De Chinees zelf claimt hem niet gezien te hebben.

Van der Burg legt uit hoe het zit. "Je weet al voor je de bocht in gaat of het een moeilijke wordt", stelt hij omdat schaatsers weten hoeveel meters je goed kan maken in de binnenbocht ten opzichte van de buitenbocht. "Maar je hebt mensen die zó in het moment zitten, die voelen het niet. Het is onbenul, van het is gebeurd, ow."