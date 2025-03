Joep Wennemars na wereldtitel open over zware tijd: 'Ik heb zo lang mijn bek gehouden'

Joep Wennemars verrastte zaterdag vriend en vijand met zijn wereldtitel op de 1000 meter op de WK afstanden in Hamar. Na een zware start van het seizoen is hij blij met de goede afloop 'na al dat gedoe'. "Het is een gekke gewaarwording."

Vol ongeloof staat hij Sportnieuws.nl te woord. "Mijn stem is al meteen weg", begint hij. "Ik ben eigenlijk ook al vergeten hoe de race ging. Maar alles daarna staat me nog wel bij. Het was echt bizar."

Lang wachten

Wennemars was al vroeg aan de beurt en reed met een baanrecord de snelste tijd. Toen begon het wachten voor hem. Favorieten Jenning de Boo en Jordan Stolz kwamen in de laatste ritten pas op het ijs. Zij kwamen uiteindelijk dus niet meer aan de tijd van de 22-jarige.

"Je bent sowieso natuurlijk misselijk en moe na zo'n race. Dat werd alleen nog maar erger toen ik moest kijken naar de rest. Ach man...", verzucht hij.

Baanrecord

Hij was wel blij met de loting en wist na zijn race dat hij goed had gereden. "Een baanrecord is altijd goed. Ik had mijn ding gedaan. Toen dacht ik: ik zie wel wat er gebeurt." Wennemars reed met 1:08.05 de snelste tijd ooit op het ijs in Hamar.

Dromen

Hij zag dat niemand aan zijn tijd kwam en begon te dromen van top vijf of een podiumplek. "Maar op een gegeven moment mocht ik gaan dromen van goud. En nu ben ik wereldkampioen", zegt hij nog steeds vol ongeloof.

Moeilijke periode

"Het komt nog niet echt binnen. Maar het is wel een heel bijzonder gevoel dat alles goed is gekomen." Wennemars had namelijk een moeilijke seizoensstart. Hij moest een knieoperatie ondergaan en daarvan revalideren.

Dit slotstuk van zijn schaatsjaar had niet beter gekund. "Het is een gekke gewaarwording dat het verhaal een soort van rond is. Je bedenkt wel dat het na al dat gedoe zo afloopt. Maar dat het dan ook echt gebeurt. Dat had ik echt niet durven dromen."

Kritiek

Hij kan nu ook kritici de mond snoeren. "Dan denk ik wel: godverdomme joh. Ik heb het zo zwaar gehad en heb al die tijd mijn bek gehouden en op mezelf gefocust. Geen energie gestopt in mensen die het me niet gunnen. Ik wist dat dat zich op een gegeven moment zou uitbetalen. Dat het nu al gebeurt had ik niet verwacht."