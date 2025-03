Uitzinnig commentaar bij sensationele schaatsshow van 'wonder' Jenning de Boo: 'Wat een natuurkracht'

Jenning de Boo was bij de WK afstanden in Hamar niet te houden op de 500 meter. De Nederlandse topschaatser sloeg ondanks een valse start toe, verbeterde het baanrecord en verbrak de WK-streak van grote concurrent Jordan Stolz. Het woord sensationeel is wel op zijn plaats.

De Boo is pas de tweede Nederlander die de 500 meter voor mannen wint bij de WK afstanden. Jan Smeekens was in 2017 de eerste, terwijl de vorige twee edities de kant van Stolz op gingen.

De NOS-commentatoren voelden ook aan dat er iets heel bijzonders aan het gebeuren was. "9,54!", brulden ze gelijktijdig na de eerste 100 meter van de Groninger. Dat was verduveld snel gezien de eerdere valse start. "De opening die hij nodig heeft. Dit geeft hem de kracht!"

Wonder

De laatste bocht viel De Boo aan met een snelheid van tegen de 60 kilometer per uur. "Nog altijd op schema voor die tijd van Stolz", luidde het commentaar. "Hij ligt daar nog onder. Jenning de Boo gaat Stolz verslaan. Gaat hier een wonder gebeuren? Jenning de Boo! Met een baanrecord! Met een geweldige rit! Na een valse start, zeg! Onwaarschijnlijk, wat knap."

En zo ging het door: "Dit is een unieke race van een unieke schaatser. Wereldkampioen 500 meter. Hij verslaat de onverslaanbare. Hij verslaat Jordan Stolz met een handicap, in de laatste rit, met een valse start. De Boo-show met een grande finale. Wat een seizoen voor deze sympathieke Jenning de Boo. Wie had dit gedacht, anderhalf jaar geleden, toen hij aan kwam waaien bij Team Reggeborgh. Nu is hij de vedette van de 500 meter. Stolz begrijpt niet wat hem is overkomen. Wat een natuurkracht."

Ontlading

Analist Mark Tuitert kon de superlatieven van de commentatoren vervolgens alleen maar beamen. "In de laatste rit, met zoveel druk op je schouders, met een valse start. Jordan Stolz verslaan. Zo'n ontlading."

Erben Wennemars voegde toe: "Baanrecord. Alles gepakt in die laatste rit. Zo'n opbouw. Het hele kampioenschap dacht ik: wanneer komt nou die hele speciale rit? Dit was hem nou."

From rival to top contender! 🚀 Jenning De Boo wins the 500m gold medal at the World Single Distances Championships! #WorldSpeed #SpeedSkating pic.twitter.com/T3nkcV9zQr — ISU Speed Skating (@ISU_Speed) March 14, 2025

"Als je die start bekijk, hij was eigenlijk iets te traag weg. Daarna is alles raak, alles is zijwaarts. Goede eerste binnenbocht en dan kan hij klappen geven. Hij kan vrijuit die buitebocht uitrijden. Op de laatste 150 meter wint hij van Stolz. Op het terrein waar Jordan zo goed in was, pakt hij hem nu."